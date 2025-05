Waldalgesheim (grün) - Bodenheim, 1:0 Fabrizio Haas (5), , Foto: Edgar Daudistel Foto: Waldalgesheim

SV Alemannia Waldalgesheim: Das Saisonziel längst erreicht Zum Verbandsliga-Saisonabschluss bei Basara gibt es dennoch eine Vorgabe für die Alemannen Verlinkte Inhalte Verbandsliga Südwest SV Alemannia Waldalgesheim Basara

Waldalgesheim. Das Saisonziel ist schon lange erreicht. „Wenn uns vor der Spielzeit jemand gesagt hätte, dass wir als Vierter enden, hätten wir das sofort unterschrieben.” Reinhard Schenk, Ehrenvorsitzender von Alemannia Waldalgesheim, weiß genau, was Mannschaft und Trainer Elvir Melunovic geleistet haben. Ursprünglich war man bei allen Verantwortlichen von einem Platz im gesicherten Mittelfeld ausgegangen. Dass der SVA so lange ganz oben im Verbandsliga-Konzert mitspielen konnte, war ein verdientes Geschenk. Und, keine Frage für Vereinschef Klaus Mohr: „Wir hätten auch den Aufstieg gestemmt!” Zum Saisonfinale muss die Alemannia am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenfünften FC Basara Mainz antreten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Im Hinrundenspiel an der Waldstraße hieß es 2:0 für die Grün-Weißen, die auch zum Abschluss nichts gegen ein ähnliches Ergebnis einzuwenden hätten. „Wir wollen jedenfalls alles daransetzen, um die Saison positiv zu beenden”, sagt der Coach, der gar nicht mehr auf die vielen Verletzten eingehen will. Bei ihm besteht noch die Hoffnung, mit einem Dreier am TB Jahn Zeiskam, der zeitgleich bei der TSG Bretzenheim antreten muss, vorbeizuziehen und in der Endabrechnung auf Platz drei zu kommen. Und noch etwas will die Alemannia unbedingt schaffen: die beste Abwehr stellen. Trotz der prominenten, langfristigen Ausfälle etwa von Tobias Lauterbach und Daniel Braun ist die Defensive mit bislang 28 Gegentreffern in 31 Spielen nach wie vor das absolute Prunkstück.

Großer Respekt vor den „Diamanten“ Von Basara spricht Melunovic mit viel Respekt. „Sie hatten Schwierigkeiten sich zu finden, aber sie sind insgesamt in den letzten Jahren gewachsen, und spielerisch gehören sie sowieso zu den besten Mannschaften der Liga”, sagt er, verweist auf die jüngste Bilanz der von Ricardo Baroli und im Hinspiel zusätzlich von Ex-05-Profi Shinshi Okazaki betreuten Truppe.