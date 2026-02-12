SV Alemannia Salzbergen im FuPa-Wintercheck

Insbesondere in der ersten Hälfte der Hinrunde haben wir einfach deutlich zu viele und vor allem zu einfache Gegentore bekommen. Hier sei ganz klar erwähnt, dass die Ursachen nicht zwingend in der Abwehr zu suchen sind. Wir haben es im Kollektiv im Spiel gegen den Ball und in der Rückwärtsbewegung oft nicht gut gemacht. Zudem haben wir viele Gegentore nach Standards bekommen.