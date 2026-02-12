SV Alemannia Salzbergen im FuPa-Wintercheck

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Aktuell befinden sich die Mannschaften der Bezirksliga Weser-Ems noch in der Winterpause, weshalb der Ball auf den Plätzen der Region wenig bis gar nicht rollt. Dennoch bereiten sich die Teams bereits auf die anstehende Rückrunde im neuen Jahr vor, so auch die erste Mannschaft vom SV Alemannia Salzbergen. Trainer Andre Meiners gibt uns Einblicke in die Vorbereitung seiner Mannschaft und den bisherigen Saisonverlauf
Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?
Wie sind aufgrund der Witterungsverhältnisse und der Spielverlegung gegen Weiße Elf erst am Freitag, 30.01.2026 mit einer Spinning Einheit beim TV Jahn Rheine angefangen. Neben den Trainingseinheiten wird es (hoffentlich) 6 Testspiele geben (GWA Rheine, TuS Recke, Suddendorf-Samern, SW Esch, Eintracht Rheine U19 und Spelle-Venhaus U19). Zudem sind auch einige Teamevents wie z. B. Boßeln geplant.
Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?
Leider sind wir nicht optimal in die Saison gestartet und mussten sowohl ergebnistechnisch als auch personell einige herbe Rückschläge verkraften. In den lezten Wochen konnten wir uns aber zumindest ein bischen von den Abstiegsrängen absetzen. Es wird aber bis zum Ende ein heißer Kampf bleiben, da es insbesondere unten sehr eng zugeht.
Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?
Insbesondere die jungen Spieler haben einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Zudem sind einige Spieler die in der Vorsaison wenig Spielzeit hatten in dieser Saison nicht mehr wegzudenken.
In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?
Insbesondere in der ersten Hälfte der Hinrunde haben wir einfach deutlich zu viele und vor allem zu einfache Gegentore bekommen. Hier sei ganz klar erwähnt, dass die Ursachen nicht zwingend in der Abwehr zu suchen sind. Wir haben es im Kollektiv im Spiel gegen den Ball und in der Rückwärtsbewegung oft nicht gut gemacht. Zudem haben wir viele Gegentore nach Standards bekommen.
Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?
Oberste Priorität in dieser Saison hat der Klassenerhalt.
Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team die man bereits nennen kann?
In der Winterpause hat sich personell nichts getan. Wir hoffen, dass zum Rückrundenstart die vielen Verletzten wieder dabei sein werden und dadurch unser Kader wieder breiter aufgestellt sein wird.
Wer wird Meister eurer Liga? Wer muss gegen den Abstieg kämpfen?
Die Meisterschaft werden Union Lohne und ASV Altenlingen unter sich ausmachen. Die beiden Teams stehen völlig zurecht dort oben. Der Abstiegskampf wird glaube ich bis zum Ende offen bleiben.