SV Alberweiler in starker Verfassung, SG Altheim setzt Ausrufezeichen

Karlsruher SC II – TSV Tettnang 4:0

Der Karlsruher SC II ließ Tettnang keine Chance und feierte einen klaren 4:0-Sieg. Schon in der 8. Minute brachte Milica Kuburovic die Gastgeberinnen in Führung. Nach der Pause legte Pia Nagel in der 51. Minute nach, bevor Leonie Kuhlmann in der 60. Minute zum 3:0 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte erneut Pia Nagel in der 71. Minute. Karlsruhe dominierte die Partie und gewann.

Zeller FV – SV Alberweiler 0:6

Vor 95 Zuschauern setzte der SV Alberweiler ein deutliches Ausrufezeichen. Jennifer Röding eröffnete in der 17. Minute, ehe Melanie Geiselhart (26.) und ein Doppelpack von Nina Seitz (34./40.) die Partie schon vor der Pause entschieden. Kurz vor dem Halbzeitpfiff traf erneut Melanie Geiselhart (45.), ehe Julia Kopf in der 49. Minute den 6:0-Endstand herstellte. Alberweiler überzeugte mit Offensivpower auf ganzer Linie.

SV Gottenheim – 1. FC Heidenheim 0:2

Heidenheim behielt in Gottenheim die Oberhand. Mia Vetter traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+5) zur Führung, und nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Hannah Becker auf 2:0 (50.). Die Gastgeberinnen fanden darauf keine Antwort, sodass die Gäste drei Punkte mitnahmen.

TSV Neuenstein – Hegauer FV 2:3

Eine mitreißende Begegnung endete knapp zugunsten des Hegauer FV. Sophie Lindner brachte Neuenstein früh in Führung (20.), doch Luisa Radice glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus (45.+1). Nach der Pause sorgten Nina Sardu (59.) und Vase Mehmetaj (66.) für eine 3:1-Führung der Gäste. Zwar verkürzte Lorena Bürkle in der 72. Minute, doch am Ende reichte es für Neuenstein nicht mehr zum Ausgleich.

1. FC Mühlhausen – FSV Waldebene Stuttgart Ost 1:1

Die Zuschauer sahen eine ausgeglichene Partie. Sophia Zechmeister brachte Mühlhausen in der 28. Minute in Führung, doch Waldebene blieb dran und belohnte sich durch Anika Dieterle in der 78. Minute mit dem 1:1. Beide Teams teilten sich die Punkte in einem intensiven Duell.

FC Freiburg-St. Georgen – SV Hegnach 1:5

Der SV Hegnach zeigte eindrucksvoll seine Stärke. Silvana Arcangioli eröffnete in der 9. Minute, ehe Eva Yara Werner (51.) und Linda Koch (65.) die Führung ausbauten. Wieder war es Silvana Arcangioli (78.) und kurz darauf erneut Eva Yara Werner (81.), die den Vorsprung auf 5:0 stellten. Zwar erzielte Hannah Pfändler in der Nachspielzeit (90.+2) noch das Ehrentor für St. Georgen, doch Hegnach dominierte die Partie über weite Strecken deutlich.