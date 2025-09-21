 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
– Foto: Matthias Wolpert

SV Alberweiler in starker Verfassung, SG Altheim setzt Ausrufezeichen

Was war in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg los?

Verlinkte Inhalte

Frauen-Verbandsliga
Frauen-Oberliga BaWü
Karlsruhe II
Zell a. H.
TV Jebenhausen

In der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Liga.

Frauen-Oberliga Baden-Württemberg

Karlsruher SC II – TSV Tettnang 4:0
Der Karlsruher SC II ließ Tettnang keine Chance und feierte einen klaren 4:0-Sieg. Schon in der 8. Minute brachte Milica Kuburovic die Gastgeberinnen in Führung. Nach der Pause legte Pia Nagel in der 51. Minute nach, bevor Leonie Kuhlmann in der 60. Minute zum 3:0 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte erneut Pia Nagel in der 71. Minute. Karlsruhe dominierte die Partie und gewann.

Zeller FV – SV Alberweiler 0:6
Vor 95 Zuschauern setzte der SV Alberweiler ein deutliches Ausrufezeichen. Jennifer Röding eröffnete in der 17. Minute, ehe Melanie Geiselhart (26.) und ein Doppelpack von Nina Seitz (34./40.) die Partie schon vor der Pause entschieden. Kurz vor dem Halbzeitpfiff traf erneut Melanie Geiselhart (45.), ehe Julia Kopf in der 49. Minute den 6:0-Endstand herstellte. Alberweiler überzeugte mit Offensivpower auf ganzer Linie.

SV Gottenheim – 1. FC Heidenheim 0:2
Heidenheim behielt in Gottenheim die Oberhand. Mia Vetter traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+5) zur Führung, und nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Hannah Becker auf 2:0 (50.). Die Gastgeberinnen fanden darauf keine Antwort, sodass die Gäste drei Punkte mitnahmen.

TSV Neuenstein – Hegauer FV 2:3
Eine mitreißende Begegnung endete knapp zugunsten des Hegauer FV. Sophie Lindner brachte Neuenstein früh in Führung (20.), doch Luisa Radice glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus (45.+1). Nach der Pause sorgten Nina Sardu (59.) und Vase Mehmetaj (66.) für eine 3:1-Führung der Gäste. Zwar verkürzte Lorena Bürkle in der 72. Minute, doch am Ende reichte es für Neuenstein nicht mehr zum Ausgleich.

1. FC Mühlhausen – FSV Waldebene Stuttgart Ost 1:1
Die Zuschauer sahen eine ausgeglichene Partie. Sophia Zechmeister brachte Mühlhausen in der 28. Minute in Führung, doch Waldebene blieb dran und belohnte sich durch Anika Dieterle in der 78. Minute mit dem 1:1. Beide Teams teilten sich die Punkte in einem intensiven Duell.

FC Freiburg-St. Georgen – SV Hegnach 1:5
Der SV Hegnach zeigte eindrucksvoll seine Stärke. Silvana Arcangioli eröffnete in der 9. Minute, ehe Eva Yara Werner (51.) und Linda Koch (65.) die Führung ausbauten. Wieder war es Silvana Arcangioli (78.) und kurz darauf erneut Eva Yara Werner (81.), die den Vorsprung auf 5:0 stellten. Zwar erzielte Hannah Pfändler in der Nachspielzeit (90.+2) noch das Ehrentor für St. Georgen, doch Hegnach dominierte die Partie über weite Strecken deutlich.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Frauen-Verbandsliga Württemberg

VfB Stuttgart II – TV Jebenhausen 4:1
Der VfB Stuttgart II ließ von Beginn an keine Zweifel am Heimsieg aufkommen. Florentina Holz brachte ihr Team in der 11. Minute in Führung, ehe Teresa Böpple nach 35 Minuten auf 2:0 erhöhte. Kurz vor der Pause sorgte Sina Kummerow mit dem 3:0 (41.) für klare Verhältnisse. Michelle Renner brachte Jebenhausen mit dem 1:3 in der 54. Minute zwar kurz zurück ins Spiel, doch erneut war es Sina Kummerow, die in der 69. Minute den 4:1-Endstand herstellte.

SG Altheim – 1. FC Donzdorf 5:1
Die SG Altheim feierte einen deutlichen 5:1-Sieg. Chantal Fath eröffnete früh in der 15. Minute, ehe ein Eigentor von Fiona Miehle nur zwei Minuten später den Ausgleich brachte. Fath traf erneut in der 39. Minute zur erneuten Führung, die Jessica Ganz in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) ausbaute. Mit ihrem zweiten Treffer in der 57. Minute stellte Ganz endgültig die Weichen auf Sieg. Den Schlusspunkt setzte Tülay Schach in der 90.+1. Minute mit dem 5:1.

TV Derendingen – SV Jungingen 2:2
Ein packendes Duell endete mit einem gerechten Remis. Vanessa Dietsche brachte Derendingen schon in der 4. Minute in Front, doch Maya Lynch glich nur sechs Minuten später für Jungingen aus. Dietsche schlug in der 22. Minute erneut zu und stellte auf 2:1, ehe Corinna Konrad noch vor der Pause (45.) das 2:2 erzielte. Im zweiten Durchgang kämpften beide Teams verbissen, ohne dass noch ein Treffer fiel.

VfL Sindelfingen Ladies – TSV Frommern 0:4
Der TSV Frommern setzte ein klares Ausrufezeichen beim Auswärtsspiel in Sindelfingen. Bereits nach zwei Minuten traf Franziska Reiser zur Führung, die sie in der 25. Minute selbst auf 2:0 ausbaute. Nach der Pause erhöhte Vanessa Deisling in der 60. Minute, bevor Elena Lukic mit dem 4:0 in der 80. Minute den verdienten Auswärtssieg perfekt machte.

TSV Münchingen – SV Musbach 4:2
Ein torreiches Spiel entschied Münchingen für sich. Monja Walter traf in der 6. Minute zur Gästeführung, die Lara Zeitler schon in der 10. Minute ausglich. Nur sechs Minuten später brachte Lara Langanke die Gastgeberinnen mit 2:1 nach vorn. Sarah Ungericht glich für Musbach in der 27. Minute erneut aus, doch Münchingen blieb am Drücker. Letizia Steil traf in der 48. Minute zum 3:2, ehe erneut Langanke in der Nachspielzeit (90.+1) den 4:2-Endstand markierte.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Aufrufe: 021.9.2025, 21:00 Uhr
redAutor