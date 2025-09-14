SV Alberweiler im Torrausch, VfL Sindelfingen trumpft auf

TSV Tettnang – TSV Neuenstein 3:1

Ein furioser Auftritt des TSV Tettnang: Bereits in der 10. Minute brachte Simone Birkle die Gastgeberinnen in Führung. Nach der Pause legte Birkle in der 65. Minute nach, ehe Jana Erdle nur zwei Minuten später das 3:0 erzielte. Der Anschlusstreffer von Charlotte Giehl in der 68. Minute war für Neuenstein nur Ergebniskosmetik.

SV Alberweiler – SV Gottenheim 8:0

Vor 140 Zuschauern fegte der SV Alberweiler den SV Gottenheim regelrecht vom Platz. Nina Seitz eröffnete den Torreigen bereits in der 1. Minute, Jennifer Röding erhöhte mit einem Doppelpack (37., 47.) auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel bauten Seitz (58.), Lara Kutscher (68., 78.), Annika Schoch (76.) und Melanie Geiselhart (80.) das Ergebnis zu einem beeindruckenden 8:0-Kantersieg aus.

Hegauer FV – Zeller FV 3:2

Ein packendes Duell bot der Hegauer FV gegen den Zeller FV. Alessa Ramizi traf in der 23. Minute zur Führung, Lena Just erhöhte kurz nach der Pause (49.). Doch die Gäste antworteten: Elena Kiefer verkürzte in der 56. Minute, ehe Vanessa Gräber nur vier Minuten später das 3:1 erzielte. Der erneute Anschluss von Jana Bahr (68.) machte die Schlussphase spannend, am Ende rettete Hegau den knappen Sieg.

SV Hegnach – 1. FC Mühlhausen 3:0

Geduldig spielte sich der SV Hegnach zum verdienten Erfolg. Julia Brückner brach in der 79. Minute den Bann, Linda Koch legte in der 82. Minute nach. Den Schlusspunkt setzte Silvana Arcangioli in der 88. Minute – ein starker Endspurt der Gastgeberinnen.

1. FC Heidenheim – FC Freiburg-St. Georgen 2:0

Vor heimischem Publikum feierte Heidenheim einen 2:0-Sieg. Josephine Wild traf in der 35. Minute zum 1:0, ehe Verena Hörger in der 88. Minute mit dem zweiten Treffer alles klar machte.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – Karlsruher SC II 0:1

Ein hart umkämpftes Match entschied der KSC II kurz vor der Pause: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte Leonie Kuhlmann das goldene Tor (45.+1). Waldebene kämpfte verbissen, konnte aber keine Antwort mehr finden.