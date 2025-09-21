SV AKM mit „Geduld und Kampfgeist“ zum Sieg (10:3)

Am 4. Spieltag der Kreisliga D3 Köln feierte der SV AKM Köln einen beeindruckenden 10:3-Auswärtserfolg bei Galatasaray Köln.

Von der ersten Minute an übernahm AKM die Kontrolle über das Spiel. Bereits in der 3. und 6. Minute brachte R. Reiß die Gäste mit einem Doppelpack früh in Führung. In der Folge bauten T. Kane (11‘), M. Schumacher (17‘) und erneut T. Reiß (25‘) den Vorsprung verdient auf 0:5 aus.

Auch nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Gastgeber ließ sich AKM nicht aus der Ruhe bringen. Mit klarer Struktur, disziplinierter Spielweise und großem Teamgeist setzte die Mannschaft die Vorgaben von Cheftrainer Öztürk Sagol konsequent um. Treffer von R. Reiß (65‘), M. Jarju (68‘, 88‘), V. Atasever (73‘) und D. Celen (83‘) besiegelten schließlich den deutlichen und verdienten 10:3-Erfolg.

„Das Team hat den Matchplan hervorragend umgesetzt und das Maximum aus der Partie herausgeholt. Mit Ruhe, Geduld und großem Kampfgeist haben die Jungs den Sieg absolut verdient“, zeigte sich Trainer Öztürk Sagol hochzufrieden nach dem Spiel.

Ein besonderes Lob gilt auch dem Schiedsrichter, der die Begegnung sehr souverän leitete und durch ruhige sowie ausbalancierte Entscheidungen stets für Fairness sorgte.

Bereits am kommenden Mittwoch geht es für den SV AKM Köln weiter: Dann empfängt die Mannschaft zu Hause Blau-Weiß Köln IV im Rahmen des 5. Spieltags.