SV AKM mit Ausrufezeichen (4:1) Arbeitssieg mit Plan und Leidenschaft

Am 5. Spieltag feierte der SV AKM Köln I im Heimspiel einen verdienten 4:1-Erfolg gegen Blau-Weiß Köln IV. Von Beginn an setzte die Mannschaft von Cheftrainer Öztürk Sagol die Gäste unter Druck und belohnte sich früh: Reimund Reiß traf bereits in der 7. Minute zum 1:0. Nach einer halben Stunde erhöhte Marvin Schumacher (31.) auf 2:0, was gleichzeitig den Halbzeitstand bedeutete.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser ins Spiel und verkürzten durch Joël Niklas Hecking in der 54. Minute auf 2:1. Doch AKM ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen. Toni Christian Reiß stellte mit seinem Doppelpack (65., 88.) den alten Abstand wieder her und sorgte für die Entscheidung.

Trainer Öztürk Sagol zeigte sich nach dem Spiel sehr zufrieden: „Das war ein verdienter Sieg gegen eine gute, junge und laufstarke Mannschaft. Wir haben unseren Plan umgesetzt und mit viel Leidenschaft gespielt.“

Am kommenden Sonntag wartet erneut ein Heimspiel: Gegner ist Zollstock III. Dort gilt es, wieder als geschlossene Einheit aufzutreten und das Maximum herauszuholen.