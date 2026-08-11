SV AKM Köln startet mit klarer Vision in die Saison 2026/27 von red / PM · Heute, 06:15 Uhr · 0 Leser

Nach einem fünften Platz in der vergangenen Spielzeit steckt der SV AKM Köln die Ziele für die neue Saison hoch ab. Mit verjüngtem Kader und einem professionellen Führungsansatz soll unter Cheftrainer Öztürk Sagol die Meisterschaft in der untersten Kölner Spielklasse realisiert werden.

Der Amateursport an der Basis zeichnet sich häufig durch eine gewisse Unberechenbarkeit aus. Beim SV AKM Köln hingegen setzt man im Hinblick auf die Spielzeit 2026/27 auf eine gezielte Strukturbildung und klare Leitlinien. Der Verein, der die vergangene Saison in der Kreisliga D3 Köln auf dem fünften Tabellenplatz beendete, versteht das abgelaufene Jahr als Fundament für eine ambitionierte Neuausrichtung. Im Zentrum dieses Konsolidierungsprozesses steht Cheftrainer Öztürk Sagol, der die Mannschaft zur Saison 2025/26 übernommen hatte. „Die vergangene Saison war unser Fundament – die kommende Saison ist der Moment, in dem wir zeigen, wofür wir gearbeitet haben“, so Sagol. Der Übungsleiter betont dabei, dass sich das Anforderungsprofil an der Seitenlinie auch in den untersten Spielklassen gewandelt habe. „Heute geht es nicht mehr nur darum, Trainingseinheiten zu leiten. Trainer müssen motivieren, Vertrauen schaffen und eine enge Beziehung zu ihren Spielern aufbauen. Respekt, Kommunikation und gegenseitiges Vertrauen sind die Grundlage, um Spieler langfristig weiterzuentwickeln“, erläutert Sagol seine Arbeitsweise.

Kaderverjüngung als sportlicher Hebel Sportlich setzt das Trainerteam um Sagol und seine Assistenten Ahmet Celen sowie Oguz Sagol auf einen Verjüngungsprozess des Kaders. Mit den 19-jährigen Mittelfeldakteuren Lovis Jan Ehrhardt und Otto Born sowie dem ebenfalls 19 Jahre alten Torhüter Noah Al Bitar rücken Nachwuchskräfte in den Fokus, die dem Mannschaftsgefüge neue Impulse verleihen sollen. In der Offensive soll zudem der schnelle Angreifer Mohammad Tahmasb Shahni für die nötige Durchschlagskraft sorgen. Die tägliche Arbeit des Trainergespanns fußt auf einer Aufteilung der Zuständigkeiten in den Bereichen mentale Stärke, Teamgeist sowie Technik und Taktik. Dabei stellt Sagol fundamentale Tugenden in den Vordergrund: „Verantwortung, Disziplin und gutes Zeitmanagement gehören für mich zum Alltag. Ich bin niemand, der lange redet, sondern handelt. Ausreden bringen uns nicht weiter – entscheidend sind Entwicklung, Fortschritt und gemeinsame Erfolge.“ Auch die soziale Komponente hebt der Cheftrainer hervor: „Wir wollen nicht nur Fußballer ausbilden, sondern Menschen entwickeln, die Verantwortung übernehmen, füreinander einstehen und gemeinsam wachsen.“