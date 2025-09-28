SV AKM Köln im Schongang gegen Zollstock III (8:1)

Bei schönem Wetter feierte SV AKM Köln einen auch in der Höhe verdienten 8:1-Heimsieg gegen SV Zollstock III. Schon früh stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg: Toni Reiß eröffnete in der 6. Minute, kurz darauf erhöhte Reimund Reiß (9.), ehe Toni Reiß mit seinem zweiten Treffer (11.) für klare Verhältnisse sorgte. Spätestens nach dem 4:0 durch Ömer Ucar (21.) war das Spiel entschieden.

Zollstock gelang zwar zwischenzeitlich der Ehrentreffer, doch AKM spielte unbeirrt weiter. Reimund Reiß stellte mit einem Doppelpack (24./39.) auf 6:1. In der zweiten Hälfte schaltete das Team einen Gang zurück, erhöhte aber durch Arjen Celen (71.) und Jalal Bouchireb (86.) noch auf 8:1.

Cheftrainer Öztürk zeigte sich trotz des Kantersiegs nur bedingt zufrieden: „Das war ein gutes Spiel, aber wir hätten noch ein paar Tore mehr machen müssen.“ Bemerkenswert: Mehrere Schlüsselspieler wurden bewusst geschont, um Kräfte zu sparen.

Denn am kommenden Spieltag wartet das absolute Highlight: das Spitzenspiel gegen den FC Chorweiler. Ein Derby, das schon jetzt für Spannung sorgt.

