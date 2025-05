SV AKM Köln I setzt seine Erfolgsserie fort: 5:3 in Nippes GW III

Der SV AKM Köln I setzt seine Erfolgsserie fort und bleibt auch im dritten Spiel ungeschlagen. Beim Auswärtsspiel gegen Nippes GW III feierte die Mannschaft einen verdienten 5:3-Sieg und nahm damit wichtige Punkte aus dem Kölner Norden mit nach Hause.

Die Partie begann mit einem frühen Treffer von Toni Christian Reiß in der 13. Minute, der den SV AKM Köln mit 0:1 in Führung brachte. Nippes reagierte prompt: Dennis Strohbach (25‘) und Fabian Rohrbacher (37‘) drehten das Spiel vorübergehend auf 2:1. Kurz vor der Pause erzielte Armin Kechavarz (44‘) den Ausgleich für AKM – mit einem Spielstand von 2:2 ging es in die Kabinen.

Nach der Pause brachte Marcel Thürwächter Nippes erneut in Führung (54‘), doch AKM zeigte Kampfgeist. Nur drei Minuten später glich Parwis Haschemi (57‘) aus. Es war erneut Armin Kechavarz (65‘), der AKM auf die Siegerstraße führte, bevor Schamschad Kaziekehl (70‘) den Schlusspunkt zum 3:5 setzte.

Vereinspräsident Efendi Cözmez zeigte sich nach dem Spiel äußerst zufrieden mit der Leistung seines Teams:

„Drei Spiele, keine Niederlage – wir sind sehr stolz auf die Jungs!“

Auch Trainer Atilla Erbas lobte die Mannschaft nach dem Auswärtssieg in Nippes:

„Die Jungs haben heute Moral gezeigt und sich den Sieg verdient. So kann es weitergehen!“

Mit diesem Erfolg baut der SV AKM Köln I seine Serie weiter aus und befindet sich im Saisonendspurt im Soll.