SV AKM gibt das Spiel gegen JSV II aus der Hand (2:4)

SV AKM gibt das Spiel aus der Hand

AKM Köln I hat im Heimspiel gegen JSV Köln 96 II eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Trotz zweimaliger Führung unterlag das Team von Cheftrainer Öztürk Sagol am Ende mit 2:4 (2:1).

Arjen Can Celen brachte AKM früh in Führung (2.), ehe die Gäste nach 19 Minuten ausglichen. Noch vor der Pause sorgte erneut Celen für das 2:1. Nach dem Seitenwechsel verlor AKM jedoch zunehmend den Zugriff auf das Spiel. JSV-Stürmer Caner Keskin drehte mit einem Dreierpack (55., 79., 84.) die Partie zugunsten der Gäste.

„Die Niederlage war nicht eingeplant. Trotzdem schauen wir mit meinem Team nach vorne“, erklärte Trainer Sagol nach dem Spiel.

Trotz des Rückschlags bleibt AKM Köln I auf Tabellenrang zwei. Am kommenden Sonntag wartet das Auswärtsspiel bei TPSK II – eine Gelegenheit zur Wiedergutmachung.

