SV Akgüneyspor München Bastelt weiter am Traumstart

Der SV Akgüney Spor München brannte am Sonntag in München ein Fußball-Feuerwerk ab und gewann 5:0. Die Mannschaft von Coach Seyfettin Güler ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SV 1880 München einen klaren Erfolg.

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 45 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Kelly Evbuomwan war es, der in der zweiten Minute zur Stelle war. Zur Pause hatte der SV Akgüney Spor München eine hauchdünne Führung inne. Die Gäste bauten den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Oliver von der Born beförderte den Ball in der 54. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des Spitzenreiters auf 2:0. Doppelpack für den SV Akgüney Spor München: Nach seinem ersten Tor (83.) markierte Jimba Abu wenig später seinen zweiten Treffer (85.). Emin Aynaci besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für den SV Akgüney Spor München (89.). Am Ende nahm der SV Akgüney Spor München bei SV 1880 München einen Auswärtssieg mit.

Große Sorgen wird sich Oliver von der Born um die Defensive machen. Schon 15 Gegentore kassierte SV 1880 München. Mehr als zwei pro Spiel – definitiv zu viel. Mit neun Zählern aus sechs Spielen steht der Gastgeber momentan im Mittelfeld der Tabelle. Nur einmal gab sich SV 1880 München bisher geschlagen.