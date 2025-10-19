SV Aislingen vs. TV Gundelfingen 2:2

An diesem Spieltag mussten sich die Kapellenbergler mit einer Punkteteilung zufriedengeben. Mit dem TV Gundelfingen kam der vorletzte Tabellenplatz, was auf dem Rasen nicht auszumachen war. Aislingen startete mit drei guten Möglichkeiten in die Partie, konnte diese jedoch nicht nutzen. Gundelfingen dagegen war im zweiten Versuch erfolgreich. Simon Eberle konnte den Versuch von Dennis Pietsch noch abblocken, war beim Nachschuss von Steven Kopp dann jedoch machtlos. Zwei Zeigerumdrehungen später kam die SVA – Antwort: Tom Wagner vollstreckte lässig mit der Hacke zum 1:1. Bis zur Halbzeit standen die Zeichen auf eine erneute TV – Führung, doch Aislingen rettete den Ausgleich in die Pause. Mit dem Wiederanpfiff sorgte Tom Wagner mit einem Blitztreffer für die SVA – Führung. Rund 20 Minuten später verzeichnete der TV einen Pfostentreffer, ehe die Aislinger diesem mit einem Eigentor den erneuten Ausgleich bescherten. Beide Teams spielten nun auf Sieg, doch keines kam zum Ehrentreffer.

Autor: Elisabeth Sturm