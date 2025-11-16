SV Aislingen vs. Türk GB Günzburg 0:1

Ein Tor in der 13. Spielminute war an diesem Sonntag spielentscheidend. Hakan Polat erzielte das Tor des Tages. Auf die gesamte Spielzeit gesehen war die Kräfteverteilung nicht wie laut Tabelle erwartet. Für die Aislinger wäre eine Punkteteilung durchaus drin und auch verdient gewesen. Der erste Durchgang war insgesamt chancenarm, doch in der zweiten Hälfte gab es dann etwas zu sehen. Seitens der Aislinger waren es vor allem Johannes Böck, Florian Uhl und André Lößner, die gefährlich wurden. Leider verpassten sie das Gehäuse teils nur um Haaresbreite und konnten sich für ihr ambitioniertes Auftreten nicht belohnen.

Autor: Elisabeth Sturm