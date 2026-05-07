SV Aislingen vs. SV Villenbach 2:2

Das Ergebnis des Nachholspiels spiegelt nicht ganz die Kräfteverteilung der Partie wider. Vor allem in der ersten Halbzeit spielte sich die Begegnung überwiegend vor dem Gästegehäuse statt. Nach einer wetterbedingten Unterbrechung konnte Aislingens Spielertrainer die ersten beiden Torchancen verzeichnen. Tom Wagner erzielte einen Lattentreffer. Fabian Müller verfehlte das Tor nur um wenige Zentimeter, ehe Christoph Bronnhuber am Keeper scheiterte. Villenbach war da erfolgreicher. Im zweiten Anlauf erzielten die Gäste den Führungstreffer (Dominik Tischmacher, 22.) Kurz darauf scheiterte Christoph Wiedemann. Noch vor dem Halbzeitpfiff hatten Johannes Böck und David Tausend den Ausgleich auf der Sohle. Dieser ließ jedoch noch lange auf sich warten. Vier Tormöglichkeiten mussten verstreichen, ehe Johannes Böck mit einem satten Schuss ein Ausrufezeichen setzte – 1:1 (63.). Elf Minuten später setzte sich Routinier Andreas Eisenbart, der auf Grund zahlreicher SVA – Verletzungen wieder zum Einsatz kam, durch, schlug das Leder nach innen, wo es Fabian Müller über die Torlinie drückte. Leider hielt die Freude nur kurz, denn bereits eine Zeigerumdrehung später nutzte Villenbachs Kapitän Benedikt Lutz die Hereingabe von Marcus Illmer zum erneuten Ausgleich und schlussendlichen Endstand.

Autor: Elisabeth Sturm