SV Aislingen vs. SV Kicklingen/Fristingen 0:4

Mit Anpfiff legten die Mannschaften ein hohes Tempo an den Tag. Trotz des großen Abstandes auf der Tabelle konnten die Kapellenbergler anfänglich gut mithalten und sich sogar zwei Tormöglichkeiten erspielen. Die erste Gästechance bedeutete allerdings den SVA – Rückstand: In der 27. Spielminute spitzelte Jonas Manier das Leder knapp neben dem Pfosten ins Gehäuse. Nach einer knappen halben Stunde zog der Unparteiische eine rote Karte für die Kapellenbergler. Die kurze Phase der Neusortierung nutzten die Gäste binnen vier Minuten für zwei weitere Gegentreffer. Jonas Manier traf per Freistoß, Mario Meier wurde von Julian Eberhardt bedient. Beide Schützen konnten vor Seitenwechsel von der heimischen Abwehr nochmals gestoppt werden. Gleich nach der Pause bäumten die Aislinger nochmals kurz auf. Tobias Brenner, Niklas Hahn wie auch Fabian Müller hätten das Heimtor des Tages machen können. Dann vergab Kicklingen mit Philip Bauman eine Möglichkeit. In der 65. Spielminute ließ Jonas Manier die Aislinger aussteigen und perfektionierte seinen Hattrick – 0:4. Zwölf Minuten vor Schluss hätte ein SVA – Strafstoß den Abstand verkürzen können, doch der gegnerische Keeper war parat.

Autor: Elisabeth Sturm