SV Aislingen vs. SV Holzheim 1:3

Leider konnten die Grün-Weißen im letzten Heimspiel die Punkte nicht auf dem Kapellenberg halten. Dabei sah es anfangs ganz danach aus. Nachdem die Gäste eine Chance liegen gelassen hatten, führte die erste größere Heimgelegenheit gleich zum Erfolg. Fabin Müller scheiterte zunächst am Gästekeeper, doch Johannes Böck nutzte den Abwehrversuch und zog aus rund 16 Metern ab – 1:0. Niklas Hahn hätte vor dem Seitenwechsel noch eines drauflegen können. Die Möglichkeit von Holzheims Lukas Seiring parierte der heimische Schlussmann. Nach rund einer Stunde Spielzeit gelang den Gästen schließlich doch der Ausgleich. Robin Geißler nutzte eine Hereingabe. Als nächstes wurde Fabian Miller den Aislingern gefährlich. Nach einem gescheiterten Versuch köpfte er das Leder in der 70. Minute in die Maschen und drehte damit die Partie. Aislingen gab noch nicht auf und startete mehrere Angriffe, doch sowohl Fabin Müller als auch Johannes Böck und Christoph Bronnhuber sollten keinen Treffer erzielen. Dagegen machte Louis Dietrich in der 94. Minute mit seinem Treffer zum 1:3 den Sack zu.

Autor: Elisabeth Sturm