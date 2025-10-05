SV Aislingen vs. SV GW Baiershofen 3:1

Diesen Spieltag konnten die Kapellenbergler erst spät für sich entscheiden. Der erste Durchgang plätscherte so vor sich hin. Nennenswerte Großchancen waren Mangelware. Nach 34. Spielminuten erzielte der gegnerische Kapitän Florian Weidner im ersten Versuch die Führung für seine Farben. Nur eine Zeigerumdrehung später nutzte Aislingens Spielführer Tobias Brenner einen Strafstoß zum Ausgleich. Nach Seitenwechsel startete Baiershofen mit zwei guten Chancen in die Partie, die Schützen verfehlten das Gehäuse allerdings. In der 76. Spielminute setzte sich Aislingens André Lößner auf der linken Seite durch, spielte im richtigen Augenblick auf Tom Wagner ab, der den gegnerischen Verteidiger tunnelte – 2:1. Kurz darauf verpasste Florian Uhl seine Gelegenheit. Niklas Emminger war schließlich wieder erfolgreich. Er markierte den 3:1 – Endstand (84.).

Autor: Elisabeth Sturm