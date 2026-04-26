SV Aislingen vs. SpVgg Bachtal 2:1

Den tabellarisch großen Unterschied konnte man an diesem Spieltag auf dem Aislinger Rasen nicht erkennen. Die heimische Elf startete mit zwei guten Chancen des Spielertrainers Christoph Bronnhuber, ehe Simon Eberle das erste Mal gegen Timo Berroth herhalten musste. Auch Bachtals Maximilian Silobod und Jonas Keller versuchten anschließend ihr Glück, konnten jedoch rechtzeitig gestoppt werden. Nun wurden die SVA – ler André Lößner, Andreas Seibold und Niklas Hahn brandgefährlich. Entgegen der aktuellen Kräfteverteilung erzielten die Gäste schließlich kurz vor Seitenwechsel noch den Führungstreffer: Timo Berroth traf mit seinem Freistoß zunächst die Aislinger Mauer, ehe er im Nachschuss erfolgreich war. Gleich nach Wiederanpfiff musste Aislingens Youngster Fabian Brenner Maximilian Silobod den Rang ablaufen, um den Ausbau der Führung zu verhindern. Aislingens Tom Wagner hatte jetzt gleich zweimal hintereinander den Ausgleich auf der Sohle. Auch Johannes Böck hätte den Spielstand per Freistoß egalisieren können. In der 59. Minute war es dann André Lößner, der im Getümmel nach einem Freistoß von Fabian Müller das Leder über die Torlinie manövrierte. Neun Minuten später scheiterte Niklas Hahn an Bachtals Keeper Dominik Lanzinger, doch Tom Wagner war beim Abpraller parat und netzte ein. Nun wartete alles auf einen dritten Treffer, der etwas mehr Sicherheit bedeutet hätte, doch dieser sollte nicht mehr fallen. Bachtal konnte wenige Minuten vor Schluss noch einen Lattentreffer verzeichnen.

Autor: Elisabeth Sturm