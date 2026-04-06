SV Aislingen vs. SG Wittislingen/Ziertheim 2:2

Kaum waren die Teams in der Partie angekommen, brachte ein Elfmeter die Gäste in Führung. Dominik Jankowetz verwandelte sicher vom Strafpunkt aus (14.). Aislingen ließ in der Folge eine Chance liegen, ehe der Ausgleich fiel: Johannes Böck brachte das Leder in die Gefahrenzone, von wo aus Niklas Hahn per Kopf vollstrecken konnte. Kurz darauf hätte Aislingens Spielertrainer seine Farben in Führung bringen können, doch der gegnerische Keeper kam dazwischen. In der 32. Minute setzte sich Niklas Hahn schließlich gegen zwei SGler durch und ließ die Kapellenbergler jubeln. Den erneuten Ausgleich vor Seitenwechsel konnte die heimische Hintermannschaft verhindern. In der 59. Minute gelang den Gästen wiederum mit Dominik Jankowetz die erneute Egalisierung des Spielstandes. Während im ersten Durchgang die Heimelf eher spielbestimmend war, hatte sich das Blatt nun gedreht und die SG hatte mehr Spielanteile. Beide Teams hatten einen erneuten Führungstreffer auf der Sohle, doch keiner sollte mehr gelingen.

Autor: Elisabeth Sturm