SV Aislingen vs. SG Reisensburg/Leinheim 0:0

Die Partie gegen den Tabellenersten auf dem Kapellenberg entwickelte sich in der zweiten Halbzeit zu einem richtigen „Farben – Krimi“. Im ersten Durchgang konnten die Gäste vier gute Chancen verzeichnen, doch Martin Sadler zeigte höchste Konzentration und hielt sein Gehäuse sauber. Aislingen versuchte sein Glück mit André Lößner und Niklas Hahn. Bis zur Halbzeit blieb die Partie allerdings torlos. Nach Seitenwechsel parierte der heimische Keeper einen Doppelversuch. In der 55. Minute kam es dann zur ersten Ampel – Karte in den SVA – Reihen. Eine Viertelstunde später hieß es dann zweimal gelb – rot für die SG inclusive einer roten Karte in der Coachingzone. Jetzt warfen beide Teams alles in die Waagschale, hatten alle Hände voll zu tun, sich selbst Torchancen zu erspielen und die gegnerischen abzuwehren. Fünf Minuten vor Spielende kam es dann zu einer Zeitstrafe für den SVA, ehe der Schiedsrichter in der 90. Minute noch eine rote Karte für die Gäste zog. Somit bestritt man die Nachspielzeit neun gegen acht.

Autor Elisabeth Sturm