SV Aislingen vs. FC Weisingen 5:1

Mit einem Doppelschlag in der 4. (Johannes Böck) und 6. Spielminute (Niklas Hahn) eröffneten die Kapellenbergler das Derby gegen Weisingen und zeigten damit gleich, wer Herr im Haus ist. Als eine gute halbe Stunde gespielt war, sah der Gästekeeper nach einem Foulspiel rot. Seine Mannschaft ließ den Kopf jedoch nicht hängen. Christoph Lindner setzte sich auf der rechten Seite durch und traf in abseitsverdächtiger Position zum 2:1. Jetzt übernahmen die SVA – ler wieder das Ruder. Niklas Hahn stellte in der 39. Minute den alten Abstand wieder her – 3:1. Kurz vor der Pause nutzte Kapitän Tobias Brenner einen Strafstoß zum 4:1. Bis zum Halbzeitpfiff ließ die Heimelf noch drei Möglichkeiten liegen. Nach der Pause flachte die Partie dann ab. Die zahlreichen Fußballfans bekamen nur noch wenige Torchancen zu sehen. Zwei Minuten vor Ablauf des Aschbergduells setzte André Lößner mit einem Schuss unter das Lattenkreuz den 5:1 – Schlusspunkt.

Autor: Elisabeth Sturm