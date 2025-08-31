SV Aislingen vs. FC Lauingen II 1:3

Auch der erste Spieltag auf heimischem Gelände sollte den Aislingern noch keine Punkte in dieser Saison bringen. Die Heimelf verpasste einen frühen Führungstreffer. Lauingen war dann erfolgreicher: Felix Möller lenkte das Leder am Aislinger Keeper, der sich lang gemacht hatte, vorbei ins Gehäuse. Kurz darauf hätte Tobias Brenner nach einem Eckball ausgleichen können, doch der gegnerische Torhüter kam dazwischen. Florian Uhl steckte wenig später auf Niklas Hahn durch, der den Spielstand dann egalisieren konnte. Nachdem beide Teams zwei Chancen liegen gelassen hatten, war es wieder der FC, der jubeln durfte. Emanuel Ilias traf aus der Distanz. Ab diesem Zeitpunkt behielten die Gäste die Oberhand und erspielten sich sehenswerte Torchancen. Sechs Minuten vor Abpfiff klingelte es erneut im Aislinger Gehäuse: Während der SVA – Torwart den Angriff von Emanuel Ilias zunächst noch abwehren konnte, war er bei Shpend Bajraktari machtlos – 1:3. Die Kapellenbergler schoben noch zwei gute Möglichkeiten nach, doch konnten leider nichts mehr ausbügeln.

Autor: Elisabeth Sturm