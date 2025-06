SV Aislingen – SV Villenbach 3:1

Beim letzten Heimspiel der Saison trumpften die Aislinger auf heimischem Gelände nochmal richtig auf und schickten den Tabellenzweiten mit einer Niederlage nach Hause. Der erste Aislinger Treffer an diesem Tag wurde auf Grund einer Abseitsposition nicht gewertet. In der Folge brauchte es noch zwei Anläufe, ehe das erste Tor gelang. Johannes Böck bediente seinen Trainer Christoph Bronnhuber (21.). Nur drei Zeigerumdrehungen später baute Fabian Müller die grün – weiße Führung aus. Vier Minuten nach Wiederanpfiff verkürzte Villenbach auf 2:1. Christian Dippel scheiterte zunächst am Aislinger Torwart. Dominik Tischmacher zögerte dann kurz und schob das Leder anschließend über die Linie. Diesen Treffer ließen sich die Kapellenbergler jedoch nicht weiter anmerken, sie hielten ihren Gegner gleich darauf wieder in Schach. In der 79. Spielminute gelang schließlich der dritte Treffer des Tages. Andreas Seibold spielte den Ball nach außen, von wo ihn Marcel Bronnhuber sehenswert mit dem Außenrist ins gegnerische Gehäuse zirkelte. Ein gelungenes letztes Heimspiel, bei dem in der 82. Minute der langjährige Spieler Stephan Siegner seinen Abschiedsapplaus abholen durfte! Nach 361 Pflichtspielen und 49 Toren beendet er seine aktive Fußballkarriere; bleibt dem SVA in diversen Ämtern aber treu.

Autor: Elisabeth Sturm