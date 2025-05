SV Aislingen – SG Wittislingen/Ziertheim 2:1

Mit 2:1 – Toren fiel das Ergebnis auf dem Kapellenberg viel zu niedrig aus. Die Platzherren ließen an diesem Spieltag leider etliche Hundertprozentige ungenutzt. Nachdem beide Teams eine Torgelegenheit verpasst hatten, war es Tom Wagner, der die Grün – Weißen in der 22. Minute in die Führungsrolle schoss. Kurz darauf fand die Flanke von Marcel Bronnhuber leider keinen Abnehmer. Dessen nächste Chance landete am Pfosten, Tom Wagner wurde dann vom Keeper gestoppt. Auch Fabian Müller hätte vor Seitenwechsel noch erhöhen können. Die Spielgemeinschaft hatte mit Jannick Schabert und Matthias Stehle ihre Möglichkeiten. Als rund 70 Minuten gespielt waren, nutzte Aislingen einen Konter: Niklas Hahn startete durch und ließ die Aislinger Fans jubeln. Kurz darauf bediente er Marcel Bronnhuber, der das Gehäuse nur knapp verfehlte. Sieben Minuten vor Abpfiff kamen die Gäste schließlich noch auf 2:1 heran. Julian Golda nutzte die Hereingabe von Noah – Jannis Stenzel zum Anschluss.

Autor Elisabeth Sturm