SV Aichstetten triumphiert beim Fürst-Georg-Pokal in Herlazhofen

Beim 52. Fürst-Georg-Pokal in Herlazhofen erlebten Zuschauer ein intensives Turnierwochenende. Neun Mannschaften kämpften in drei Vorrundengruppen um den Einzug ins Halbfinale, ehe sich am gestrigen Sonntag der SV Aichstetten den Titel sicherte.

Am Samstag festigten die Gruppensieger ihre Spitzenpositionen. Die SGM Herlazhofen/Friesenhofen schlug die SGM Dietmanns/Hauerz mit 3:1 und blieb damit verlustpunktfrei. In der Gruppe B behauptete sich der SV Aichstetten mit einem 5:3 gegen den FC Leutkirch, während die SGM Unterzeil/Seibranz mit einem klaren 4:0 gegen die SG SV Tannheim/TSV Aitrach den Gruppensieg in der Gruppe C perfekt machte.

Halbfinale mit knappen Entscheidungen

Am Finaltag kam es zunächst zum ersten Halbfinale zwischen dem FC Leutkirch und der SGM Unterzeil/Seibranz. Noah Roggors erzielte in der 18. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg für die SGM, die damit als erstes Team ins Endspiel einzog. Im zweiten Halbfinale traf der SV Aichstetten auf die SGM Herlazhofen/Friesenhofen. Oliver Herrmann sorgte in der 38. Minute für das 1:0 – ein Ergebnis, das bis zum Abpfiff Bestand hatte.

Leutkirch gewinnt Spiel um Platz drei im Elfmeterschießen

Im kleinen Finale kam es zur Neuauflage eines Gruppenspiels. Der FC Leutkirch bezwang die SGM Herlazhofen/Friesenhofen mit 4:1 nach Elfmeterschießen. Der FC Leutkirch zeigte sich dabei nervenstark. Christian Ringer, Mattis Kellenberger, Tobias Koch und Justin Luitz trafen für den FC. Für Herlazhofen/Friesenhofen war Pascal Plein erfolgreich.

Timo Stölzle schießt Aichstetten zum Titel

Das Endspiel zwischen der SGM Unterzeil/Seibranz und dem SV Aichstetten war hart umkämpft. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Aichstetten der entscheidende Treffer: Timo Stölzle verwandelte einen Elfmeter zum 1:0 (30.+3). In der zweiten Hälfte verteidigte Aichstetten den knappen Vorsprung leidenschaftlich und brachte den Sieg über die Zeit.

Sportlicher Glanzpunkt mit Tradition

Mit dem 1:0-Finalerfolg krönte sich der SV Aichstetten zum Sieger des 52. Fürst-Georg-Pokals. Drei Tage voller Fußball, engagierte Auftritte der teilnehmenden Teams und ein straff organisierter Ablauf machten das Turnier erneut zu einem der sportlichen Höhepunkte der Region. Die Mischung aus Tradition, Wettbewerb und fußballerischer Qualität verlieh dem Turnier in Herlazhofen auch in diesem Jahr eine besondere Note.