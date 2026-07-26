SV Aichstetten sichert sich den Fürst-Georg-Pokal

– Foto: SV Aichstetten

Am heutigen Sonntag hat der Fürst-Georg-Pokal seinen dramatischen Höhepunkt gefunden. Nach intensiv geführten Halbfinalbegegnungen setzte sich der SV Aichstetten im Endspiel durch und sicherte sich den Pokalerfolg.

Aichstetten macht den Finaleinzug perfekt

Im ersten Halbfinale setzte sich der SV Aichstetten gegen den Gastgeber FC Wuchzenhofen 06 mit 2:0 durch. Nach einer umkämpften Anfangsphase stellte Timo Stölzle in der 29. Minute die Weichen auf Sieg und erzielte den Führungstreffer zum 1:0. Nur einen Augenblick später legte Luis Fleck in der 30. Minute nach und erhöhte auf 2:0, was den Finaleinzug bedeutete.

Hoff schießt Leutkirch ins Endspiel

Auch das zweite Halbfinale bot den Zuschauern Leidenschaft und bis zur letzten Minute reine Nervensache. Der FC Leutkirch behielt gegen den SV Arnach knapp mit 1:0 die Oberhand. Den erlösenden und entscheidenden Treffer der Partie erzielte Felix Hoff in der 52. Minute, womit er seine Mannschaft ins Endspiel beförderte.

Aichstetten krönt sich im Finale

Im Finale standen sich schließlich der SV Aichstetten und der FC Leutkirch gegenüber. Der SV Aichstetten zeigte erneut eine abgeklärte Leistung und entschied das Match mit 2:0 für sich. Bereits in der 10. Minute brachte Luis Fleck seine Farben mit 1:0 in Führung. Für packende Dramatik sorgte ein Foulelfmeter in der 15. Minute, bei dem Sebastian Zeh vom SV Aichstetten an Torwart André Bayer scheiterte. Unbeeindruckt von dieser vergebenen Chance legte der SV Aichstetten in der 59. Minute nach und erzielte den Treffer zum 2:0-Endstand.

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