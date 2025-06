SV Aichstetten schreibt Vereinsgeschichte - Aufstieg in Bezirksliga Verlinkte Inhalte Kreisliga A3 Bodensee Wangen II Aichstetten

- Bericht der Redaktion SV Aichstetten - Wahnsinn am Bahndamm – der SV Aichstetten hat es tatsächlich geschafft, zum ersten Mal seit seiner Gründung im Jahre 1949 in die Bezirksliga aufzusteigen. Als der Schiedsrichter das Spiel gegen den FC Wangen II abpfiff, gab es kein Halten mehr auf den Aichstettner Sportgelände. Der SV Aichstetten siegte gegen den FC Wangen II vor einer beeindruckenden Kulisse mit 400 blau-weiß gekleideten Zuschauern souverän mit 4:1 und holte die entscheidenden drei Punkte im letzten Spiel, die die Meisterschaft und somit auch den Aufstieg in die Bezirksliga besiegelten.

Bei sommerlichen Temperaturen begann das Spiel schwungvoll für den SVA. Sebastian Zeh wurde von Andreas Rock auf die Reise geschickt, der den Ball in die Mitte flankte. Dort stand Aichstettens Toptorjäger Timo Stölzle goldrichtig und jagte den Ball ins Tor zur frühen und umjubelten Führung für die Heimelf (3.). Der SVA drückte in der ersten Halbzeit richtig aufs Gas und ließ den Gästen kaum Luft zum Atmen. Diese Spielfreude wurde nach einer Viertelstunde erneut belohnt. Simon Schäffeler schickte S. Zeh, der in der Mitte Luis Fleck fand. Der Ball trudelte über die Linie und L. Fleck erzielte mit seinem ersten Saisontor das 2:0 (15.). Darauf luden die Gäste den SVA immer wieder zu Kontern ein oder spielten den Ball wortwörtlich in den Lauf von SVA-Spielern. Mehrere gute Chancen konnten von den Gastgeber allerdings nicht genutzt werden. Die Gäste hatten nach einer halben Stunde eine bessere Phase und konnten ihre ersten zwei, drei Torabschlüsse verbuchen. Kurz vor der Halbzeit eroberte Daniel Ademi in der Wangener Hälfte den Ball und schickte direkt Timo Stölzle steil. Vor dem Tor ließ er diese Chance nicht ungenutzt und stellte die Weichen mit dem 3:0 ganz klar in Richtung Aufstieg (39.). Das vierte Tor wollte vor der Halbzeit aber nicht mehr fallen und so ging es mit einer komfortablen Drei-Tore-Führung in die Kabinen, die insgesamt noch höher hätte ausfallen müssen.