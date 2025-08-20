 2025-08-20T04:22:19.839Z

– Foto: Daniel Eckel

SV Aichstetten jubelt: Auswärtssieg in Bergatreute

Bezirksliga Bodensee: Die Übersicht der Spiele des 3. Spieltags 

Der 3. Spieltag in der Bezirksliga Bodensee wurde mit der Partie zwischen dem SV Bergatreute und dem Aufsteiger SV Aichstetten eröffnet. In einem intensiven Duell setzten sich die Gäste durch und bauten ihre starke Startbilanz weiter aus.

---

Heute, 18:00 Uhr
SV Bergatreute
SV BergatreuteBergatreute
SV Aichstetten
SV AichstettenAichstetten
0
2

In der 20. Minute brachte Sebastian Zeh die Gäste in Führung und verschaffte seinem Team damit Sicherheit. Auch wenn Bergatreute nach dem Rückstand versuchte, Druck aufzubauen, blieb die Defensive von Aichstetten konzentriert. Im zweiten Durchgang blieb die Begegnung lange offen. Erst in der 78. Minute sorgte Berkan Dalkiran mit dem zweiten Treffer für die Entscheidung.


---

Morgen, 18:00 Uhr
SV Weingarten
SV WeingartenWeingarten
TSV Meckenbeuren
TSV MeckenbeurenMeckenbeuren
18:00live

Der SV Weingarten hat nach zwei Spieltagen erst einen Punkt auf dem Konto und will zu Hause endlich den ersten Sieg landen. Der TSV Meckenbeuren hingegen startete solide mit vier Punkten, zuletzt mit einem knappen 1:0 gegen den FV Ravensburg II.
---

Morgen, 18:00 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb. II
SGM Unterzeil/Seibranz
SGM Unterzeil/SeibranzSGM Unterzeil/Seibranz
18:00

Der FV Ravensburg II ist nach dem Abstieg aus der Landesliga noch nicht richtig angekommen. Nur ein Punkt aus zwei Spielen lässt den Anspruch etwas hinter den Erwartungen zurück. Auch die SGM Unterzeil/Seibranz wartet auf den ersten Sieg, das 1:1 gegen die TSG Ailingen war jedoch ein kleiner Schritt.
---

Morgen, 18:45 Uhr
TSG Ailingen
TSG AilingenTSG Ailingen
SV Vogt
SV VogtSV Vogt
18:45live

Die TSG Ailingen steckt möchte nach zwei Unentschieden nun vor eigenem Publikum den ersten Dreier holen. Der SV Vogt hat mit nur einem Punkt noch ein wenig Startschwierigkeiten und spielte zuletzt 1:1 gegen den SV Maierhöfen/Grünenbach. In dieser Partie geht es für beide um den ersehnten Befreiungsschlag.
---

Morgen, 18:00 Uhr
SV Maierhöfen/Grünenbach
SV Maierhöfen/GrünenbachMaierh./Grün
FC Leutkirch
FC LeutkirchFC Leutkirch
18:00live

Der SV Maierhöfen/Grünenbach ist mit vier Punkten gut in die Saison gekommen und holte zuletzt ein 1:1 beim SV Vogt. Der FC Leutkirch zeigte beim 4:1 gegen den TSV Tettnang seine Offensivstärke.
---

Morgen, 18:00 Uhr
TSV Tettnang
TSV TettnangTSV Tettnang
SV Oberzell
SV OberzellSV Oberzell
18:00live

Für den TSV Tettnang war die Niederlage in Leutkirch ein herber Rückschlag. Der SV Oberzell hingegen steht nach zwei Siegen auf dem zweiten Platz und hat beim 2:0 gegen Bergatreute seine Stärke unter Beweis gestellt.
---

Morgen, 18:00 Uhr
FC Dostluk Friedrichshafen
FC Dostluk FriedrichshafenFC Dostluk
SV Baindt
SV BaindtSV Baindt
18:00

Der FC Dostluk Friedrichshafen zahlte beim Bezirksliga-Debüt am ersten Spieltag mit dem 0:4 gegen den TSV Eschach etwas Lehrgeld. Nun wartet mit dem SV Baindt ein Gegner, der nach zwei Spielen drei Punkte aufweist. Zuletzt gab es jedoch für den SVB eine 2:5-Niederlage gegen Eschach.
---

Morgen, 18:00 Uhr
TSV Eschach
TSV EschachTSV Eschach
VfL Brochenzell
VfL BrochenzellBrochenzell
18:00

Der TSV Eschach ist der große Gewinner der ersten beiden Spieltage: Zwei Spiele, zwei Siege, 9:2 Tore – die Offensive läuft auf Hochtouren. Mit dem VfL Brochenzell wartet nun ein Gegner, der bislang zweimal unentschieden spielte. Der Spitzenreiter will seine Serie ausbauen, während Brochenzell darauf hofft, den Favoriten zu ärgern.


