SV Ahlerstedt/Ottendorf bindet drei U19-Regionalliga-Talente

Der Landesligist SV Ahlerstedt/Ottendorf hat über seinen Instagram-Kanal bekanntgegeben, dass zur kommenden Saison mit Laurens Otten, Jason Marahrens und Lenn Pauly drei Spieler aus der Regionalligamannschaft des JFV A/O/B/H/H den Schritt in den Herrenbereich vollziehen werden.
Zu den Neuzugängen zählt Laurens Otten, aktueller Kapitän der U19 des JFV A/O/B/H/H. Otten beschreibt seinen Schritt wie folgt: „Ich freue mich ein Teil von A/O zu werden und ich denke, dass Ahlerstedt eine gute Adresse für die ersten Schritte im Herrenbereich ist. Ich habe das Team schon kennenlernen dürfen und mich direkt wohlgefühlt. Nun hoffe ich auf auf eine erfolgreiche erste Saison mit vielen Siegen.“ Trainer Maximilian Künne ordnet den Wechsel ein und erklärt auf Instagram: „Wir freuen uns sehr über die Zusage von Laurens für die kommende Saison, weil er als junger, gut ausgebildeter Spieler aus der Region perfekt in unser Anforderungsprofil passt. Laurens spielt seit seinem 12. Lebensjahr im JFV und hat sich in dieser Zeit toll entwickelt, zuletzt als Kapitän der U19. Wir sind überzeugt, dass er sowohl menschlich, wie auch fußballerisch super zu A/O passt und unseren Kader bereichern wird.“
Ebenfalls neu im Herrenbereich ist Jason Marahrens. Der Nachwuchsspieler sieht in Ahlerstedt den passenden nächsten Schritt: „Der Wechsel zu A/O war für mich eine bewusste Entscheidung, da ich den Verein als sehr gute Plattform für meinen Übergang in den Herrenfußball sehe. Die sportliche Ausrichtung und die Perspektiven, die mir aufgezeigt wurden, haben mich in meiner Wahl bestärkt. Ich habe richtig Bock darauf, bei A/O loszulegen und Teil der Mannschaft zu sein. Ich möchte mich weiterentwickeln, meine Aufgaben auf dem Platz erfüllen und der Mannschaft helfen, wo ich kann.“ Maximilian Künne ergänzt dazu: „Mit Jason verstärkt uns ein spielintelligenter, technisch versierter Spieler, der bei uns im JFV groß geworden ist und sich dort zu einem absolutem Top-Spieler seines Jahrgangs entwickelt hat. Deshalb sind wir sehr glücklich darüber, dass er sich dazu entschieden hat, seine ersten Schritte im Herrenberich bei uns zu gehen. Wir werden ihm die nötige Zeit geben hier anzukommen und sind gleichzeitig überzeugt, dass er hier sein Potenzial entfalten und seine positive Entwicklung weiter fortsetzen kann.“
Der dritte Neuzugang ist Lenn Pauly, der ebenfalls aus der U19 des JFV A/O/B/H/H stammt. Pauly blickt seinem Wechsel positiv entgegen: „Ich freue mich, bei Ahlerstedt meinen Einstieg in den Herrenbereich zu erleben. Ich kenne Maximilian jetzt schon einige Jahre und bin davon überzeugt, dass nach unseren Gesprächen, auch mit Kevin, unsere Zusammenarbeit ein Erfolg wird. Ich durfte schon einige Spiele bei A/O bestreiten, dadurch kenne ich das Team und denke, dass wir in Zukunft erfolgreichen Fußball spielen können.“ Trainer Künne sieht in ihm eine weitere Verstärkung für die Offensive und erklärt: „Wir freuen uns sehr über die Zusage von Lenn für die kommende Saison, da wir mit ihm einen dribbelstarken, technisch sehr gut ausgebildeten Flügelstürmer für uns gewinnen konnten, der unser Offensivspiel weiter verbessern wird. Lenn spielt seit vielen Jahren bei uns im JFV und hat hier eine tolle Entwicklung genommen und ist absoluter Leistungsträger in der aktuellen U19-Mannschaft. Diesen Weg möchten wir gerne bei AO mit ihm fortsetzen und ihm somit einen optimalen Einstieg in den Herrenbereich ermöglichen.“