SV Ahlerstedt/Ottendorf bindet drei U19-Regionalliga-Talente

Laurens Otten (weißes Trikot) – Foto: Rolf Schmietow

Zu den Neuzugängen zählt Laurens Otten, aktueller Kapitän der U19 des JFV A/O/B/H/H. Otten beschreibt seinen Schritt wie folgt: „Ich freue mich ein Teil von A/O zu werden und ich denke, dass Ahlerstedt eine gute Adresse für die ersten Schritte im Herrenbereich ist. Ich habe das Team schon kennenlernen dürfen und mich direkt wohlgefühlt. Nun hoffe ich auf auf eine erfolgreiche erste Saison mit vielen Siegen.“ Trainer Maximilian Künne ordnet den Wechsel ein und erklärt auf Instagram: „Wir freuen uns sehr über die Zusage von Laurens für die kommende Saison, weil er als junger, gut ausgebildeter Spieler aus der Region perfekt in unser Anforderungsprofil passt. Laurens spielt seit seinem 12. Lebensjahr im JFV und hat sich in dieser Zeit toll entwickelt, zuletzt als Kapitän der U19. Wir sind überzeugt, dass er sowohl menschlich, wie auch fußballerisch super zu A/O passt und unseren Kader bereichern wird.“

Ebenfalls neu im Herrenbereich ist Jason Marahrens. Der Nachwuchsspieler sieht in Ahlerstedt den passenden nächsten Schritt: „Der Wechsel zu A/O war für mich eine bewusste Entscheidung, da ich den Verein als sehr gute Plattform für meinen Übergang in den Herrenfußball sehe. Die sportliche Ausrichtung und die Perspektiven, die mir aufgezeigt wurden, haben mich in meiner Wahl bestärkt. Ich habe richtig Bock darauf, bei A/O loszulegen und Teil der Mannschaft zu sein. Ich möchte mich weiterentwickeln, meine Aufgaben auf dem Platz erfüllen und der Mannschaft helfen, wo ich kann.“ Maximilian Künne ergänzt dazu: „Mit Jason verstärkt uns ein spielintelligenter, technisch versierter Spieler, der bei uns im JFV groß geworden ist und sich dort zu einem absolutem Top-Spieler seines Jahrgangs entwickelt hat. Deshalb sind wir sehr glücklich darüber, dass er sich dazu entschieden hat, seine ersten Schritte im Herrenberich bei uns zu gehen. Wir werden ihm die nötige Zeit geben hier anzukommen und sind gleichzeitig überzeugt, dass er hier sein Potenzial entfalten und seine positive Entwicklung weiter fortsetzen kann.“