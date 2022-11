SV Ahlerstedt/O. testet heute gegen Bundesligateam des SV Werder Oberligist erwartet Bundesligisten in Ostereistedt

Gespielt wird im Landkreis Rotenburg (Wümme) auf dem Rasenplatz in Ostereistedt (Schulstraße 8, 27404 Ostereistedt). Geleitet wird die Partie von Schiedsrichterin Imke Hinrichs und ihren Assistenten Michael Hinrichs und Milan Seifert.

Die Frauen vom SV Werder Bremen nutzen die Länderspielpause in der Flyeralarm Frauen-Bundesliga mit einem Testspiel gegen den Oberligisten SV Ahlerstedt/Ottendorf.

