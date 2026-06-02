SV Adelshofen siegt – und verpasst trotzdem den Aufstieg Frauenfußball von Thomas Benedikt · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Die SG Wildenroth/Aich (graue Trikots) im Spiel gegen den SC Pöcking (in Grün). – Foto: Dieter Metzler

Die Fußballerinnen von Adelshofen gewinnen in Baiernrain. Weil der SC Eibsee zeitgleich in Landsberg siegt, reicht es nur für Platz zwei.

Zum Saisonabschluss haben RW Überacker II und der SV Adelshofen noch einmal Siege gefeiert. Für Adelshofens Frauen reichte es trotz klarer Auswärtsleistung aber nicht mehr zum zweiten Aufstieg in Folge. Die SG Ascherbach II ließ es zum Abschluss derweil noch einmal richtig krachen und traf gleich 13 Mal im Derby. Bezirksliga TSV Gilching II – SG Ascherbach 0:0 – Mit einem torlosen Remis im Derby gegen die zweite Mannschaft des TSV Gilching hat die SG Ascherbach die Saison beendet. Für beide Teams ging es am letzten Spieltag um nichts mehr. Der Klassenerhalt stand jeweils schon seit einiger Zeit fest.

Kreisliga RW Überacker II – SG Farchant 3:2 – Dank eines Last-Minute-Treffers hat das zweite Team von RW Überacker die Saison mit einem Sieg beendet. Der Erfolg gegen die SG Farchant war allerdings ein hartes Stück Arbeit. Zwar erwischten die Gastgeberinnen einen Topstart und gingen durch Maria Libal früh in Führung (3.). „Doch dann haben uns die Gegner gezeigt, wie man aus null Chancen zwei Tore machen kann“, sagte RW-Trainer Maximilian Libal. Erst jagte Katharina Leitenbauer einen Freistoß aus gut 40 Metern in den Kasten (18.). Dann glich Leitenbauer auch die erneute RW-Führung durch Suvinna Schiller (26.) noch einmal aus – per Strafstoß in der 58. Minute. „Ein schmeichelhafter Elfer“, sagte Libal. Mit der letzten Aktion fiel doch noch die Entscheidung: Sabine Ostermeier köpfte nach einer Ecke zum 3:2 ein (90.+3). „Ein Bilderbuchkopfball“, so Libal. FC Issing – SG Wildenroth/Aich 5:2 – Mit einer überraschend deutlichen Niederlage hat sich die SG Wildenroth/Aich in die Sommerpause verabschiedet. In Issing lief die Mannschaft von Beginn an hinterher. Lisa Frieß (12.) und Lena Mayer mit einem Doppelpack (22./35.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Zwischendurch hatte Lisa Schmölzl für die Gäste auf 1:2 verkürzt (32.). Mehr als Ergebniskosmetik war auch im zweiten Durchgang nicht drin. Nach Lena Mayers drittem Treffer zum 4:1 (60.) kam die SG durch Sydney Throm noch einmal auf 2:4 heran (74.). Das letzte Wort hatte aber wieder Issing: Frieß erzielte mit ihrem zweiten Tor den 5:2-Endstand.