SV Achternmeer feiert historischen Pokalsieg

– Foto: SV Achternmeer

Trotz durchwachsenen Wetters war der Sportplatz am Abend hervorragend besucht. Zahlreiche Zuschauer fanden den Weg zum Pokalfinale und sorgten rund um das Spiel für eine tolle Atmosphäre. Auch wenn das Wetter nicht immer mitspielte, tat dies der guten Stimmung auf und neben dem Platz keinen Abbruch. Die Fans beider Mannschaften unterstützten ihre Teams lautstark und machten das Finale zu einem echten Fußballabend.

Der SV Achternmeer hat sich mit einer eindrucksvollen Vorstellung den Pokalsieg gesichert. Im Finale setzte sich die Mannschaft deutlich mit 6:0 gegen den TuS Heidkrug durch und ließ über die gesamte Spielzeit keinerlei Zweifel am späteren Sieger aufkommen. Vor allem offensiv präsentierte sich der SVA in Torlaune und nutzte seine Chancen konsequent aus.

Bereits in der Anfangsphase nahm die Partie früh Fahrt auf. Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, als Rune Schneider die Achternmeerer mit 1:0 in Führung brachte. Der frühe Treffer gab dem Team sichtbar Sicherheit, während Heidkrug zunächst Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden. Achternmeer kontrollierte Ball und Gegner, setzte immer wieder Akzente über die Außenbahnen und zwang den TuS früh in die Defensive.

In der 24. Minute fiel das 2:0 durch ein Eigentor des TuS Heidkrug, was die Partie zusätzlich in Richtung des SV Achternmeer kippen ließ. Auch danach blieb der SVA die tonangebende Mannschaft und ließ defensiv kaum etwas zu. Kurz vor dem Halbzeitpfiff fiel schließlich das 3:0 – und was für eines: Mit einem perfekt getretenen Freistoß traf Malte Speckmann in der 42. Minute sehenswert zur komfortablen Halbzeitführung und sorgte damit für großen Jubel bei Spielern und Anhängern des SV Achternmeer.

Nach dem Seitenwechsel versuchte der TuS Heidkrug zwar, etwas mehr Zugriff auf die Partie zu bekommen, doch Achternmeer blieb spielerisch und läuferisch überlegen. Vor allem Rune Schneider drückte dem Finale seinen Stempel auf. Mit seinem zweiten Treffer in der 59. Minute stellte er auf 4:0 und sorgte endgültig für klare Verhältnisse.

In der Schlussphase brachen beim TuS zunehmend die Kräfte weg, während Achternmeer weiterhin konsequent nach vorne spielte. Schneider erhöhte in der 77. Minute zunächst auf 5:0, ehe er nur eine Minute später mit seinem vierten Treffer des Tages den 6:0-Endstand markierte. Der Angreifer avancierte damit ohne Zweifel zum Mann des Spiels.

Mit dem deutlichen Finalsieg krönte der SV Achternmeer eine starke Pokalsaison und durfte sich am Ende über einen hochverdienten Titelgewinn freuen. Der TuS Heidkrug kämpfte über die gesamte Spielzeit, fand gegen die spielerische Qualität und Effizienz des Gegners jedoch kein Mittel. Für Achternmeer war es ein Pokalfinale, das Mannschaft und Anhänger wohl so schnell nicht vergessen werden.

_________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login____

_____________________________________________________________________________________________