SV Achberg siegt mit 1:4 in Brochenzell

Schon zu Beginn waren die Gäste voll da und konnten nach nur 50 sekunden durch Jayden Maksam mit 0:1 in Führung gehen. Ein Schock Moment für sie Hausherren, welcher aber schnell abgeschüttelt werden konnte, denn nach einigen guten Möglichkeiten konnte Jonas Gottuk (13.) eine Vorlage von M. Amann im Tor unterbringen. Man sah bereits in den ersten 15 Minuten ein gutes Spiel mit teils offenem Visir auf beiden Seiten. Einen leichten Vorteil hatten aber die Gäste, leider schaffte es kein Spieler den Ball im Tor unter zu bringen und als es eigentlich schien, mit einem 1:1 in die Halbzeit zu gehen, schloss Nico Pfersich (45.) aus der Drehung heraus ab und die Partie auf 1:2 stellte. Kurz darauf ging es dann auch in die Halbzeit.

In die 2. Hälfte startete der VfL klar besser und setzte die Gäste ein ums andere Mal extrem unter Druck, doch der Ball wollte nicht ins Tor. Gefühlt war es die ersten 20 Minuten ein Spiel auf das Tor der Gäste, welche sich nur sperlich befreien konnten. Inmitten des maximalen Drucks des VfL brachte eine Bfreiungsaktion des SVA die Wende. Michi Geser (68.) setzte einen Sonntagsschuß so ins Tor, dass der Keeper nicht mehr viel machen konnte, ausser den Ball aus dem Tor zu holen. Ein extrem wichtiger Treffer zum 1:3 für die Gäste aus dem Gallischen Dorf. Den Doppelschlag machte dann in der 71. Minute Eli Wetzel perfekt, als er eine Hereingabe von Pfersich ins leere Tor schiebt. Mit dem 1:4 war dann auch der Deckel eigenltich drauf. Jedoch rannte der VfL nochmal zur Schlussoffensive an, schaffte es allerdings nicht mehr den Ball im Tor unterzubringen und so ging am Ende der SVA mit einem 1:4 als Sieger vom Platz. Das Team der Gäste lebt und nimmt den Abstiegskampf an. 4 Spiele sind noch zu gehen und der Kampf ist noch nicht verloren.

Bereits kommenden Sonntag ist der SVA wider gefordert. Auf heimischen Grund in Hergensweiler findet dann die Partie gegen den TSV Meckenbeuren statt. Anpfiff ist um 15 Uhr.