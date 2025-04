SV Achberg sendet Lebenszeichen

Am gestrigen Sonntag fand in Weingarten die Partie des SV Weingarten gegen den SV Achberg. Ein Loch auf Kunstrasen im 5m-Raum sorgte für einen verspäteten Anpfiff, allerdings im Stadion des SV Weingarten.

Nachdem der Anpfiff dann endlich ertönte, wurde endlich Fußball gespielt, und wie. Es ging von Beginn an hoch her und beide wollten sich schnellstmöglich in Führung bringen. Die Anfangsphase gehörte dennoch vermehrt dem SVW, so tauchten nach 3 Minuten Max Bölle per Kopf und in der 16. Minute Martin Bleile mit einem Direktschuss gefährlich vor dem Kasten des SVA auf. Ein Treffer sollte aber nicht fallen, auch weil Keeper Schupp parieren konnte. In mitten dieser Drangphase der Gastgeber, nutzte der SVA einen Konter über rechts zum 0:1 Führungstreffer. Fabi Jörg legte im Sechzehner den Ball zu Lau, der in aller Ruhe einschieben konnte. Im weiteren Verlauf, drückte Weingarten immer mehr auf den Anschlusstreffer, aber die Achberger, witterten ihre Chancen über Konter. In Minute 46 war dann aber Schluss mit der 1. Halbzeit und man ging mit einem 0:1 in die Pause.