SV Achberg kommt in Ailingen unter die Räder

Jedoch bereits nach 5 Minuten ging die TSG durch Malik Tepes, mit der ersten Chnce im Spiel, mit 1:0 in Führung. Auch die zweite Chance des Spiels konnte genutzt werden, allerdings fiel so in der 11. Minute der Ausgleich für die Gäste. Torschütze war Fabian Jörg, der nach einem starken Pass von Simon Zirn, allein aufs Tor zu gehen kann. Allzu lang hielt der Ausgleich aber nicht, denn Dean Fiegle (19.) konnte mit einem schnell ausgeführten Freistoß die Gäste überraschen und auf 2:1 stellen. Die TSG lkeß hinten nicht viel zu, war aber sehr effektiv in der Offensive. Bis zum Halbzeitpfiff konnten dann Janis Sagawe (37.) und Marcel Bürgin (44.) den Spielstand noch auf 4:1 in die Höhe schrauben und stellten so die Weichen auf Sieg.

Die 2. Halbzeit begann wie sie endete, der SVA investierte viel, scheiterte aber zumeist an der Abwehr oder am Keeper der TSG. Die Ailinger kamen durch ihr schnelles Umschaltspiel immer wieder gefährlich in Tichtung des Gästestrafraums, was die Gäste mit aller Kraft versuchten zu entschärfen. Janis Sagawe sicherte sich mit einem Doppelschlag (67. und 69.) seinen Dreierpack und erhöhte so auf 6:1. Den Treffer zum 7:1 konnte Ömer Avci nach einer kurz ausgeführten Ecke markieren. Kurz vor Ende der Partie konnte Nico Pfersich (90.) nach einem Patzer von Ailingens Torhüter den 7:2 Endstand erzielen. Am Ende ist der Sieg, auch in deser Höhe völlig in Ordnung und verdient, da die TSG Ailingen in fast allen Belangen die bessere Mannschaft war und konsequent die Chancen nutzte.

Die Möglichkeit auf Widergutmachung hat der SVA kommenden Sonntag beim Heimspiel gegen den SV Baindt. Anpfiff ist im Achberger Waldstadion um 15 Uhr. Zuvor spielt die SG Hergensweiler/Achberg gegen den SV Baindt II, Spielgeginn ist hier um 12:45 Uhr.