SV Achberg gewinnt in Unterzeil

Am Sonntag stand in Unterzeil der vorletzte Spieltag der Bezirksliga Bodensee zwischen der SG Unterzeil-Seibranz und dem SV Achberg statt.

Schon vor Anpfiff war es ein Spiel in dem es eigentlich um nichts mehr ging, die SG Unterzeil ist schon durch und bleibt Bezirksligist und der SVA muss den Abstieg hinnehmen. Nach dem Anpfiff konnte man direkt sehen, dass die Gäste ihre zuletzt ansteigende Form beibehalten und können auch mit dem ersten guten Angriff durch Simon Zirn (10.) in Führung gehen. Ein wildes gwurschtel vor der Torlinie, aber Simon schafft es den Ball über die Linie zu drücken. Auch in der Folge behielte der SVA die Oberhand und hatte das Spiel unter Kontrolle. Simon Zirn konnte den Spielstand in der 28. Minute auf 0:2 stellen, weil er auf einen Fehler der Abwehr spekuliert und recht behalten soll, am Ende schiebt er den Ball einfach am Keeper vorbei. Nach dem 0:2 fand auch die SG Unterzeil-Seibranz ins Spiel und wurde durch Roggors (37.) gefährlich, er trifft aber nur das Aussennetz. Und so ging es am Ende mit einem Wohlverdienten 0:2 in die Pause.