SV Achberg Damen holen Sieg 2 in Abstiegsrunde

Am Sonntag fand im Achberger Waldstadion das 2. Abstiegsrundenspiel der Frauen Bezirksliga Bodensee statt. Der SV Achberg empfängt die SG Unterzeil-Reich. II.

Die Damen des SVA zeigten von Beginn an die Richtung auf, in welche das Spiel verlaufen soll und zwar auf Sieg Achberg. Man ließ die Gästen von Beginn an nicht zu ihrem Spiel kommen und versuchte selbst schnell in Führung zu gehen. Die erste Nennenswerte Chance hatte Anne Bosio (9.) für das Heimteam, ihre Hereingabe findet aber keine Mitspielerin. Kerstin Konzett macht es in der 10. Minute besser und taucht allein vor der Torhüterin auf, umkurvt diese und kann den Ball, zum 1:0, ins leere Tor schieben. Danach hielt sich das Spiel meist im Mittelfeld auf und die Teams kamen nur zu wenigen Chancen. Das 1:1 fiel dann in der 43. Minute als Torhüterin Hanna Danner einen Freistoß klären will, aber der Ball prallt von ihrer Mitspielerin ins eigene Tor ab. Kerstin Konzett hatte in der 44. Minute noch die Führung auf dem Fuß, allerdings konnte die Gästekeeperin mit einem Wahnsinnsreflex klären und das 1:1 in die Halbzeit retten.