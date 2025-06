SV Aasen: "Moritz Bruch wurde zu unserem Humba-Spezialisten"

Nach dem Saisonfinale feierten Spieler, Trainer und Fans auf dem Rathausplatz | Foto: Privat

In unserer Serie stellen wir die Aufsteiger in den Fußball-Ligen vor. In der Bezirksliga Schwarzwald wurde der SV Aasen Meister. Torjäger Frederic Edbauer freut sich auf die Landesliga.

BZ: Herr Edbauer, der SV Aasen galt vom ersten Spieltag an als großer Favorit auf den Titel, haben Sie und Ihre Kollegen das genauso gesehen?

Na ja, die Zielsetzung lautete schon, oben mitzuspielen und dann zu schauen, was am Ende passiert.

BZ: Also doch von Beginn an auf den Titel geschielt?

Wir waren vor drei Jahren Sechster, vor zwei Jahren Vierter – und wir wollten den undankbaren dritten Platz vermeiden. Dazu kam mit den Neuzugängen Max Schneider und Andi Albicker zusätzliche Qualität und Erfahrung in den Kader. Und als im Winter Tevfik Ceylan zu uns stieß, da lag der Fokus natürlich komplett auf der Meisterschaft. BZ: Die der SV Aasen letztlich auch souverän eingefahren hat. Wie eindeutig war es aus Ihrer Sicht?

Die Hinrunde gestaltete sich noch etwas holprig, nach der Winterpause traten wir stabiler auf und haben nur noch einmal gegen Furtwangen verloren.