SV Aasen gewinnt das Pokalfinale gegen SG Eintracht Gütenbach-Neukirch

Der SV Aasen hat erstmals in seiner Vereinsgeschichte den Bezirkspokal gewonnen. Der Tabellenführer in der Bezirksliga setzte sich am Tag der Arbeit vor der Rekordkulisse von 1800 Zuschauern gegen den A-Ligisten SG Eintracht Gütenbach-Neukirch verdient durch. Der FV Marbach hatte zu seinem 100-jährigen Bestehen das Endspiel am 1. Mai auf seinem Sportplatz ausgerichtet. Sowohl aus Gütenbach und Neukirch als auch aus Aasen waren scharenweise Fans nach VS-Marbach gepilgert. 100 Hartgesottene hatten die elf Kilometer von Aasen nach Marbach sogar zu Fuß in einer gemeinschaftlichen Wanderung absolviert.

