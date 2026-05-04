SV 98 Schwetzingen verlängert Vertrag mit Trainer Behcet Öztürk

Der SV Schwetzingen setzt ein deutliches Zeichen für Kontinuität und Vertrauen: Der Vertrag mit Cheftrainer Behçet Öztürk wurde vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum Ende der Saison 2027/2028 verlängert.

Mit dieser Entscheidung unterstreicht der Verein seinen eingeschlagenen Weg und die gemeinsame Vision für die kommenden Jahre. Unter der Leitung von Öztürk hat sich die Mannschaft nicht nur sportlich weiterentwickelt – besonders hervorzuheben ist auch die erfolgreiche Integration von Spielern aus der A-Jugend in den Aktivenbereich