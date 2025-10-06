SV 90 Fehrbellin siegt deutlich, SV Lübbenow gewinnt 5:4-Spektakel

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

SV Union Neuruppin 1990 – Zernitzer SV 1951 4:2 Nach einer torlosen ersten Hälfte explodierte die Partie nach der Pause. Jannis Steinke brachte Union Neuruppin in der 49. Minute in Führung, Chris Markus Fetzko legte nur sieben Minuten später nach. Doch Zernitz steckte nicht auf: Philip Beutz schlug in der 69. und 72. Minute doppelt zu und stellte das Spiel auf 2:2. Union fand jedoch die richtige Antwort: Markus Filarski traf in der 75. Minute zum 3:2, ehe Marcel Müller in der 84. Minute endgültig alles klar machte.

SV Prignitz-Maulbeerwalde – FC Blau-Weiß Wusterhausen 1919 4:0 Ein Blitzstart brachte den SV Prignitz-Maulbeerwalde früh auf die Siegerstraße. Schon in der 4. Minute unterlief Paul Drews ein Eigentor, kurz darauf verwandelte Oliver Schulz in der 12. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0. Nur drei Minuten später erhöhte Marvin Elsässer (15.) auf 3:0. Jonas Klein setzte in der 49. Minute den Schlusspunkt. Ein klarer Heimsieg.

BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 – TSV Wustrau 2:1 Vor 90 Zuschauern erlebten die Fans in Zaatzke ein intensives Derby. Leon Rüster brachte den TSV Wustrau in der 32. Minute in Führung, doch die Gastgeber schlugen postwendend zurück: Nur vier Minuten später traf Ansumana Ceesay zum Ausgleich. Direkt nach der Pause drehte Maik Menzel mit seinem Treffer in der 48. Minute die Partie zugunsten von Schwarz-Weiß Zaatzke. Wustrau fand keinen Weg mehr zurück.

MSV 1919 Neuruppin II – SG Stahl Wittstock 2:0

Die Reserve des MSV Neuruppin ließ nichts anbrennen. Khaled Abo Samak traf bereits in der 11. Minute zur Führung. Noch vor der Pause erhöhte Ampofu Nana (41.) auf 2:0. Wittstock konnte im zweiten Durchgang keinen Druck mehr aufbauen, sodass Neuruppin II die Punkte einfuhr.

Meyenburger SV Wacker 1922 – FSV Veritas Wittenberge/Breese II 3:3

Ein wahres Spektakel bekamen die 88 Zuschauer in Meyenburg zu sehen. Der SV Wacker führte nach Toren von Alex Stengler (8.), Toni Weitendorf (22.) und Jannis Gornig (37.) schon komfortabel mit 3:0. Doch noch vor der Pause leitete Abdalaziz Ali mit dem 1:3 (44.) die Wende ein. Philip Awe (63.) und Mohamed Alchaieb (75.) machten das Comeback perfekt und retteten den Gästen ein 3:3.

SV Blumenthal-Grabow – SV Eiche 05 Weisen 0:2

Vor 113 Zuschauern ging Weisen nach dem Seitenwechsel auf die Siegerstraße. Florian Schmidt traf in der 47. Minute, ehe Morris Hecht in der 80. Minute den Deckel auf die Partie setzte. Blumenthal-Grabow fand keine Antwort und musste sich geschlagen geben.

SV 90 Fehrbellin – SV Eintracht Alt Ruppin II 5:1

Fehrbellin zeigte sich in Torlaune. Schon in der 6. Minute brachte Lennart Sternbeck die Gastgeber in Führung, Joel-Maurcie Salzmann legte in der 14. Minute nach. Nach der Pause erhöhte Jakob Schniedermeier per Foulelfmeter (58.) auf 3:0. Alt Ruppin II verkürzte durch Thomas Nowitzki in der 65. Minute, doch kurz darauf sah Erik Pein (63.) die Gelb-Rote Karte. In Überzahl machten Niklas Grimmoni (70.) und Hannes Katzenski (75.) alles klar. Ein deutlicher Sieg für den SV 90 Fehrbellin.

Uckermarkliga

SV 90 Pinnow – Heinersdorfer SV 1973 4:2

Vor 115 Zuschauern erlebten die Fans in Pinnow eine wahre Achterbahnfahrt. Die Gäste legten stark los: Sebastian Mau brachte Heinersdorf bereits in der 13. Minute in Führung, Iven Bütow erhöhte noch vor der Pause (41.) auf 0:2. Doch Pinnow kam mit großem Willen zurück. Direkt nach dem Seitenwechsel traf Tobias Schmock (47.) zum 1:2, ehe Philip Hermann in der 59. Minute ausglich. Kristof Konitzer drehte mit seinem Treffer in der 78. Minute die Partie komplett und setzte in der Nachspielzeit per Foulelfmeter (90.+3) den Schlusspunkt.

SV 1926 Lübbenow – SV Eintracht Göritz 5:4

Dieses Spiel war ein echtes Torfestival. Stephan Bethke brachte Lübbenow in der 11. Minute in Führung, doch Dawid Miroslaw Trzezwinski glich postwendend aus (13.). Wieder war es Stephan Bethke (18.), der für die Heimelf traf, aber Chris Schmeling (34.) und Jonas-Ernst Kühn (50.) stellten auf 2:3. Trzezwinski erhöhte sogar auf 2:4 (60.). Doch Lübbenow kämpfte leidenschaftlich zurück: Stephan Bethke markierte in der 75. Minute seinen dritten Treffer, Maciej Adrian Hofmann glich in der 78. Minute zum 4:4 aus. In der 87. Minute war es erneut Stephan Bethke, der mit seinem vierten Tor den 5:4-Endstand erzielte.

SpG Parmen/Fürstenwerder – FC Husaria Schwedt 5:1

Die Gastgeber legten mit vollem Tempo los. Ricardo Küster traf in der 9. Minute zum 1:0, doch Pawel Roman Slawinski glich für Husaria in der 20. Minute aus. Danach übernahm Parmen/Fürstenwerder das Kommando: Jakob Schulz brachte seine Mannschaft in der 33. Minute erneut in Führung. Ein Eigentor von Jakup Sebastian Milanowski (49.) sorgte für das 3:1. Nur vier Minuten später erhöhte Richard Schulz (53.), ehe John-Marc Holz in der 65. Minute den klaren 5:1-Erfolg besiegelte.

LSV Zichow – SpG Vierraden/Gartz 0:2

Vierraden/Gartz erwischte den perfekten Start: Maciej Piotr Czyzewski traf bereits in der 3. Minute zum 0:1. LSV Zichow versuchte, zurückzukommen, doch in der 32. Minute schwächte sich Vierraden selbst, als Phelan Wolf die Gelb-Rote Karte sah. Trotz Unterzahl blieb der Gast gefährlich. In der 71. Minute war es erneut Maciej Piotr Czyzewski, der traf und den Auswärtssieg sicherte.

FSV Rot-Weiß Prenzlau II – SpG Storkow/Vietmannsdorf 1:3

Die Gäste aus Storkow/Vietmannsdorf überzeugten mit Effizienz. David Henke brachte sie in der 27. Minute in Führung, Monzir Dahr legte in der 50. Minute nach. Prenzlau kämpfte sich durch Lucas Böhme in der 80. Minute auf 1:2 heran, doch Jakob Ratz machte in der Nachspielzeit (90.+2) alles klar.

SC Victoria 1914 Templin II – SpG Schwedt/Criewen II 0:2

Die 120 Zuschauer sahen eine umkämpfte Partie, in der die Entscheidung spät fiel. Daniel Weißer traf in der 60. Minute zur Gästeführung. Auch wenn Templin II sich bemühte, blieb die Abwehr stabil. In der 85. Minute war es erneut Daniel Weißer, der mit seinem zweiten Treffer den 0:2-Endstand herstellte und Schwedt/Criewen II jubeln ließ.

