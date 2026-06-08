SV 90 Fehrbellin setzt sich klar durch, Göritz und Lübbenow glänzen

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
Meyenburger SV Wacker 1922 – SV Prignitz-Maulbeerwalde 3:1
Vor 74 Zuschauern musste der Meyenburger SV Wacker 1922 zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Jannes Langerwisch brachte den SV Prignitz-Maulbeerwalde in der 36. Minute mit 1:0 in Führung. Lange sah es nach einem Auswärtserfolg aus, ehe Alex Stengler in der 76. Minute per Foulelfmeter den Ausgleich erzielte. Nur drei Minuten später drehte Albert Kautz mit seinem Treffer in der 79. Minute die Partie. John Ungnade sorgte schließlich in der 89. Minute für die Entscheidung und stellte den 3:1-Endstand her.
TSV Wustrau – SV Union Neuruppin 1990 3:0
Vor der starken Kulisse von 391 Zuschauern feierte der TSV Wustrau einen überzeugenden Heimsieg. Domenic Dean Biemann brachte die Gastgeber in der 41. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Bastian Uckrow in der 45. Minute auf 2:0. Die Gäste fanden keinen Weg zurück in die Begegnung, während Domenic Dean Biemann in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer den 3:0-Endstand besiegelte.
FC Blau-Weiß Wusterhausen 1919 – SV Eiche 05 Weisen 1:1
Die Gastgeber erwischten vor 50 Zuschauern einen perfekten Start. Patrick Füllgraf traf bereits in der 3. Minute zur frühen Führung des FC Blau-Weiß Wusterhausen 1919. Anschließend verteidigten die Hausherren ihren Vorsprung lange erfolgreich. Erst in der 80. Minute gelang dem SV Eiche 05 Weisen der Ausgleich, als Joel Jay Krüger einen Foulelfmeter zum 1:1 verwandelte. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.
SG Stahl Wittstock – FSV Veritas Wittenberge/Breese II 2:2
Vor 90 Zuschauern begann die SG Stahl Wittstock stark und ging bereits in der 5. Minute durch Til Weber mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Tino Möhring in der 55. Minute für die Gäste aus. Die Antwort der Gastgeber folgte schnell: Marc Schulz traf in der 59. Minute zum 2:1. Doch der FSV Veritas Wittenberge/Breese II gab sich nicht geschlagen und kam durch Marvin Swierczinski in der 89. Minute noch zum späten 2:2-Ausgleich.
SV Eintracht Alt Ruppin II – Zernitzer SV 1951 2:1
Vor 66 Zuschauern gingen zunächst die Gäste in Führung. Christoph Probst verwandelte in der 34. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0 für den Zernitzer SV 1951. Lange hielt dieser Vorsprung Bestand, ehe Lucas Lück in der 71. Minute den Ausgleich für den SV Eintracht Alt Ruppin II erzielte. In einer dramatischen Schlussphase gelang Lukas Schuster in der 90. Minute schließlich noch der Treffer zum 2:1-Heimsieg.
MSV 1919 Neuruppin II – SV 90 Fehrbellin 2:5
Vor 82 Zuschauern setzte sich der SV 90 Fehrbellin in einer abwechslungsreichen Partie durch. Bastian Grimmoni brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung, bevor Joel-Maurcie Salzmann in der 45. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach der Pause kämpfte sich der MSV 1919 Neuruppin II zurück. Khaled Abo Samak verkürzte in der 51. Minute auf 1:2, Adrian Noel Kupfer glich in der 58. Minute sogar zum 2:2 aus. Danach übernahmen jedoch wieder die Gäste das Kommando. Bastian Grimmoni traf in der 70. Minute zum 3:2, Tobias Wilde erhöhte in der 77. Minute auf 4:2. Mit seinem dritten Treffer des Tages machte Bastian Grimmoni in der 89. Minute den 5:2-Auswärtssieg perfekt.
BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 – SV Blumenthal-Grabow 0:4
Vor 102 Zuschauern zeigte der SV Blumenthal-Grabow eine starke Vorstellung. Jan Büssow brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Mamadou-Saliou Bah auf 2:0. Noch vor der Pause schnürte Mamadou-Saliou Bah mit seinem zweiten Treffer in der 41. Minute den Doppelpack und stellte auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte Jamiro-Leon Peters in der 85. Minute mit dem Treffer zum 4:0-Endstand.
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SpG Schwedt/Criewen II – SV Eintracht Göritz 6:0
Vor 27 Zuschauern feierte die SpG Schwedt/Criewen II einen deutlichen Heimsieg. Lukas Roediger brachte die Gastgeber in der 15. Minute mit 1:0 in Führung und legte bereits vier Minuten später in der 19. Minute das 2:0 nach. Markus Heise erhöhte in der 21. Minute auf 3:0. Noch vor der Pause schnürte Lukas Roediger mit seinem dritten Treffer in der 38. Minute einen Hattrick, ehe Timur Shermadini in der 40. Minute das 5:0 markierte. Den Schlusspunkt setzte ein Eigentor von Joel Mikolaizyk in der 74. Minute zum 6:0-Endstand.
LSV Zichow – SpG Storkow/Vietmannsdorf 1:6
Vor 38 Zuschauern ging der LSV Zichow zunächst in der 12. Minute mit 1:0 in Führung, der Torschütze ist jedoch nicht überliefert. Kurz vor der Pause gelang Mohamed Dahr in der 44. Minute der Ausgleich für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel drehte Elias Götze die Partie mit seinem Treffer in der 47. Minute. Monzir Dahr erhöhte in der 57. Minute auf 3:1. Anschließend sorgte Elias Götze mit weiteren Treffern in der 66. und 70. Minute für klare Verhältnisse und vollendete seinen Dreierpack. Simon Ney setzte in der 88. Minute mit dem Treffer zum 6:1 den Schlusspunkt.
SpG Parmen/Fürstenwerder – FSV Rot-Weiß Prenzlau II 6:1
Vor 33 Zuschauern legte die SpG Parmen/Fürstenwerder einen furiosen Start hin. Madox Braun traf bereits in der 6. Minute zur Führung und erhöhte in der 10. Minute auf 2:0. Rudi Moldenhauer verkürzte in der 22. Minute für den FSV Rot-Weiß Prenzlau II auf 1:2. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Paul Haegert stellte in der 24. Minute den alten Abstand wieder her. Nach der Pause bauten Marc Schaale in der 53. Minute, Richard Schulz in der 79. Minute und John-Marc Holz in der 81. Minute die Führung weiter aus und sorgten für den klaren 6:1-Erfolg.
SV 1926 Lübbenow – SV 90 Pinnow 6:0
Vor 80 Zuschauern dominierte der SV 1926 Lübbenow die Begegnung von Beginn an. Marcel Sieczkarz erzielte in der 6. Minute das 1:0 und legte in der 18. Minute das 2:0 nach. Pawel Cieslik erhöhte in der 21. Minute auf 3:0. Noch vor der Pause traf Maciej Adrian Hofmann in der 37. Minute zum 4:0. Nach dem Seitenwechsel sorgten Pascal Podgorny in der 49. Minute und Stephan Bethke in der 54. Minute für den 6:0-Endstand.
FC Husaria Schwedt – Heinersdorfer SV 1973 0:1
Vor 41 Zuschauern entwickelte sich eine lange ausgeglichene Partie ohne Tore. Erst in der Schlussphase gelang dem Heinersdorfer SV 1973 der entscheidende Treffer. Nico Baer erzielte in der 81. Minute das Tor des Tages und sicherte den Gästen damit einen knappen 1:0-Auswärtssieg.
SC Victoria 1914 Templin II – SpG Vierraden/Gartz 4:1
Vor 108 Zuschauern erwischte der SC Victoria 1914 Templin II den besseren Start. Torben Kitzimg brachte die Gastgeber in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Justin Popinga gelang in der 36. Minute der Ausgleich für die SpG Vierraden/Gartz. Noch vor dem Pausenpfiff stellte Felix Elias Feldmann in der 41. Minute auf 2:1. In der Schlussphase sorgten Lukas Hagenbach in der 72. Minute und Tommy Jekel in der 75. Minute mit ihren Treffern für den deutlichen 4:1-Heimsieg.
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