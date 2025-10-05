SV 67 Weinberg verspielt Führung, Kickers Offenbach gewinnt

+++

SC Sand II – Spvgg Greuther Fürth 1:1

Ein enges Duell auf Augenhöhe endete in Sand mit einem Remis. Angela Migliazza brachte die Gastgeberinnen in der 71. Minute in Führung und ließ die Hoffnung auf drei Punkte aufkeimen. Doch schon zwei Minuten später glich Judith Gruber für Greuther Fürth zum 1:1-Endstand aus.

FFC Wacker München – SG Haitz 1:2

Ein bitteres Ende erlebte der FFC Wacker München gegen die SG Haitz. Zunächst gerieten die Gastgeberinnen durch ein unglückliches Eigentor von Sofia Anton in der 38. Minute in Rückstand. In der 65. Minute sorgte Janine Gibson mit dem 1:1 für neuen Mut. Doch in der Nachspielzeit traf Joline Heigl in der 90.+5 Minute für Haitz und sicherte den Gästen den viel umjubelten 2:1-Auswärtssieg.

Kickers Offenbach – SC Freiburg II 3:0

Die Kickers Offenbach zeigten sich eiskalt vor dem Tor und entschieden die Partie klar für sich. Nataša Petrov brachte die Offenbacherinnen in der 19. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Vanessa Klich in der 51. Minute auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Lisa Kanthak in der 89. Minute mit dem 3:0.

Karlsruher SC – Eintracht Frankfurt III 2:0

Der Karlsruher SC behielt in einer intensiven Partie die Nerven. In der 81. Minute verwandelte Melissa Zweigner-Genzer einen Foulelfmeter sicher zur 1:0-Führung. Noelle Maier legte in der Nachspielzeit (90.+1) das 2:0 nach und machte den Heimsieg perfekt.

SV 67 Weinberg – TSG 1899 Hoffenheim II 2:4

Ein torreiches Spiel boten der SV 67 Weinberg und die TSG 1899 Hoffenheim II. Rieke Jungebloed brachte die Gäste bereits in der 5. Minute in Führung. Dana Keßler drehte mit Toren in der 12. und 43. Minute die Partie zugunsten der Gastgeberinnen. Doch nach der Pause schlug Hoffenheim zurück: Hannah Melicharek traf in der 69. Minute zum Ausgleich, ehe Rieke Jungebloed in der 75. Minute und Maimouna Ousai Stein in der 87. Minute den 4:2-Auswärtssieg der Gäste sicherstellten.

