SV 66 Oberbergkirchen II. startet mit 3:1-Heimsieg in die neue Saison

Mit einem verdienten 3:1-Erfolg gegen den SV Tüssling II. feierte der SV 66 Oberbergkirchen II. einen gelungenen Auftakt in die neue B-Klassen-Saison. Vor rund 120 Zuschauern legte die Elf von Neu-Trainer Ferhat Özbey damit einen Start nach Maß hin.

Die Gastgeber brauchten zunächst ein paar Minuten, um ins Spiel zu finden. Doch nach einer guten Viertelstunde übernahmen die „Aumhamer Buam“ die Kontrolle. In der 19. Minute fiel folgerichtig die Führung: Nach einem weiten Ball von Meyer Jones unterlief Tüsslings Verteidiger Tobias Zeltsperger ein Luftloch, Alexander Hauser war frei durch und schob eiskalt zum 1:0 ein. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel versuchte Tüssling, mit mehr Pressing Druck aufzubauen, doch Oberbergkirchen blieb stabil und setzte selbst immer wieder Nadelstiche. In der 56. Minute legte Michael Kohwagner nach, als er nach feinem Zuspiel von Hauser den Ball überlegt per Lupfer zum 2:0 verwandelte. Die Entscheidung besorgte schließlich Joker Markus Nicklbauer, der nach schöner Kombination mit Tobi Thaller in der 79. Minute auf 3:0 erhöhte.

Für Aufregung sorgte noch einmal eine Szene kurz vor Schluss: Tüsslings Stürmer Thomas Friedrich war abseitsverdächtig gestartet, konnte aber nur durch ein Foul von Meyer Jonas – als letzter Mann – gestoppt werden. Schiedsrichter Bergmann entschied in dieser kniffligen Situation auf Zehn-Minuten-Strafe statt glatt Rot. Den fälligen Freistoß aus 18 Metern verwandelten die Gäste zum 3:1-Anschluss (87.), der Ball wurde dabei unhaltbar abgefälscht. Doch auch in Unterzahl brachte der SVO den Vorsprung souverän über die Zeit.

Nach dem Schlusspfiff ließen die Spieler ihren erfolgreichen Auftakt gemeinsam auf dem Volksfest ausklingen.