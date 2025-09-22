SV 45 Reinheim bei uns zu Gast

Unsere Aktiven hatten leider keinen guten Tag erwischt. Verletzungs- und urlaubsbedingt war die Mannschaft nur schwach besetzt, was sich bereits zu Beginn bemerkbar machte. Zwar konnten wir uns in der Anfangsphase einige Chancen erarbeiten, diese aber nicht konsequent nutzen.

Nach dem Rückstand gelang es uns durch Erwin P. immerhin, den Anschlusstreffer zum 3:1 zu erzielen und damit kurzzeitig neue Hoffnung zu schöpfen. In der zweiten Halbzeit mussten wir dann jedoch einen deutlichen Einbruch hinnehmen, den der Gegner aus Reinheim ab der 45. Minute konsequent ausnutzte. Am Ende stand ein deutliches 6:1 auf der Anzeigetafel.