SV 22 Zwiesel holt nach Aufstieg mehrere Neue

hinten von links nach rechts: Trainer Florian Schrepel, Trainer Dominik Weinberger, Florian Brunnbauer, Thomas Hartl, Florian Lemberger, Sportchef Tobias Simmeth vorne von links nach rechts: Elia Kiesewetter, Paul Schmid, Johann Greipl, Alex Godau, Jonas Friedl – Foto: Verein

Hinter dem SV 22 Zwiesel liegen emotionale und ereignisreiche Wochen. Auf den Meistertitel und den direkten Wiederaufstieg in die Kreisklasse folgten ausgelassene Feierlichkeiten. Nur wenige Tage später wurde der Verein jedoch vom tragischen Tod seines Torhüters Alexander Borgschulze tief erschüttert.

Sportlich beginnt nun ein neues Kapitel: Vor dem Trainingsauftakt am 21. Juni stellt der SV 22 die Weichen für die kommende Saison und kann dabei neben dem neuen Trainerteam gleich fünf weitere Neuzugänge präsentieren. Bereits im Frühjahr hatte der spätere A-Klassen Meister sein neues Trainergespann vorgestellt. Top-Torjäger Florian Schrepel (28), der bereits in der abgelaufenen Spielzeit als spielender Co-Trainer fungierte, übernimmt gemeinsam mit Neuzugang Dominik Weinberger (25) die Verantwortung . Weinberger sammelte zuletzt erste Trainererfahrungen bei der SpVgg Zwieselau.

Auch die Kaderplanung verlief aus Sicht der Verantwortlichen äußerst zufriedenstellend. Neben der Tatsache, dass der komplette Aufstiegskader dem Verein erhalten bleibt, verstärken mehrere Neuzugänge die Mannschaft. Neu beim SV 22 sind Florian Lemberger (29, SC Zwiesel), Florian Brunnbauer (26, SV Bischofsmais), Ahmad Ayach (21, SpVgg Kirchdorf), Torhüter Johann Greipl (25, SpVgg Ruhmannsfelden) sowie Rückkehrer Thomas Hartl (28, SG Rabenstein). Zudem stellt der SV 22 Zwiesel seit Jahren erstmals wieder eine eigenständige A-Jugend und kann bereits zur neuen Saison auf einige Nachwuchsspieler zurückgreifen.

"Vor zwei Jahren gingen wir ebenfalls mit einem guten Gefühl in die Kreisklassensaison und sind dann sang- und klanglos abgestiegen. Dementsprechend wird es wichtig sein, aus den damaligen Fehlern zu lernen. Einer der größten war, dass unser Kader zu dünn besetzt war. Aufgrund unserer Neuzugänge bin ich davon überzeugt, dass wir in dieser Saison mit beiden Mannschaften gut durchkommen und unsere sportlichen Ziele erreichen werden“, sagt SV-Sportchef Tobias Simmeth.





Der sportliche Leiter und ex-Coach sieht seine Mannschaft sportlich gut aufgestellt, jedoch lautet das klare Ziel des Aufsteigers Klassenerhalt. "Wir sind gespannt, gegen welche Teams wir spielen werden, da es aktuell nicht viele Kreisklassenvereine aus dem Landkreis Regen gibt. So oder so stellen wir uns auf starke Gegner sowie eine enge und umkämpfte Liga ein. Trotzdem ist der Klassenerhalt für uns ein Muss-Ziel, auch wenn es das gefühlt seit 30 Jahren im Rotwald nicht mehr gegeben hat. Wir haben in der vergangenen Saison vieles richtig gemacht und wollen auch in dieser Spielzeit als Verein weiter wachsen und sportlich den nächsten Schritt gehen.“