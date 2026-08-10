SV 22 Zwiesel erhält Punkte am grünen Tisch Der FC Handlab-Iggensbach hat einen Akteur eingesetzt, der nicht spielberechtigt war von red · Gestern, 16:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Rinke

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Die Saison in der Kreisklasse Regen ist erst ein paar Wochen alt, dennoch gibt es bereits eine Spielwertung. Das 2:2-Remis am Auftaktspieltag zwischen dem FC Handlab-Iggensbach und dem SV 22 Zwiesel wird in einen 2:0-Erfolg für die Glasstädter umgewandelt. Wie stellvertretender Kreisspielleiter Wolfgang Heyne am Montag-Nachmittag in einer kurzen Mail mitteilte, hatten die Hausherren einen Spieler eingesetzt, der nicht spielberechtigt war.

Laut FuPa-Informationen handelte es sich dabei um Torhüter Philip Obirei, der erst ein paar Wochen zuvor von der SG Neuhaus / Sulzbach zum FCH wechselte, bei dem er auch als Tormanntrainer aufgelistet ist.





"Der Spieler war am Spieltag (26.7.2026) für Pflichtspiele nicht spielberechtigt. Wie sich aus PassOnline ergibt und wie die Passabteilung des BFV auf Nachfrage des Kreissportgerichts bestätigt hat, war dieser Spieler zunächst für Freundschaftsspiele ab 01.06.2026 und für Pflichtspiele ab 01.11.2026 spielberechtigt. Der abgebende Verein hat am 27.07.2026 dem Vereinswechsel nachträglich zugestimmt. Daher wurde dann das Pflichtspielrecht ab dem 27.07.2026 erteilt. Damit bestand am 26.07.2026 kein Pflichtspielrecht. Der Spieler nahm daher ohne Spielberechtigung am Spiel teil", heißt es in der Urteilsbegründung des Kreissportgerichts.



