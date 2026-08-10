SV 22 Zwiesel erhält Punkte am grünen Tisch

Die Saison in der Kreisklasse Regen ist erst ein paar Wochen alt, dennoch gibt es bereits eine Spielwertung. Das 2:2-Remis am Auftaktspieltag zwischen dem FC Handlab-Iggensbach und dem SV 22 Zwiesel wird in einen 2:0-Erfolg für die Glasstädter umgewandelt. Wie stellvertretender Kreisspielleiter Wolfgang Heyne am Montag-Nachmittag in einer kurzen Mail mitteilte, hatten die Hausherren einen Spieler eingesetzt, der nicht spielberechtigt war.
Laut FuPa-Informationen handelte es sich dabei um Torhüter Philip Obirei, der erst ein paar Wochen zuvor von der SG Neuhaus / Sulzbach zum FCH wechselte, bei dem er auch als Tormanntrainer aufgelistet ist.
"Der Spieler war am Spieltag (26.7.2026) für Pflichtspiele nicht spielberechtigt. Wie sich aus PassOnline ergibt und wie die Passabteilung des BFV auf Nachfrage des Kreissportgerichts bestätigt hat, war dieser Spieler zunächst für Freundschaftsspiele ab 01.06.2026 und für Pflichtspiele ab 01.11.2026 spielberechtigt. Der abgebende Verein hat am 27.07.2026 dem Vereinswechsel nachträglich zugestimmt. Daher wurde dann das Pflichtspielrecht ab dem 27.07.2026 erteilt. Damit bestand am 26.07.2026 kein Pflichtspielrecht. Der Spieler nahm daher ohne Spielberechtigung am Spiel teil", heißt es in der Urteilsbegründung des Kreissportgerichts.
"Soweit der Heimverein darauf hinweist, dass der in Rede stehende Spieler in SpielPlus ohne weiteres und ohne Anzeige des fehlenden Spielrechts der Aufstellung hinzugefügt werden konnte, gilt folgendes: Am 13.07.2026 hat der BFV per E-Mail alle Vereine darauf hingewiesen, dass aus technischen Gründen vom 15.-31.7.2026 bei allen Meisterschaftsspielen der Herren im elektronischen Spielbericht (ESB) das Freundschaftsspielrecht dem Pflichtspielrecht gleichgeschaltet ist, dass aber unabhängig davon in Meisterschaftsspielen nur Spieler eingesetzt werden dürfen, die zum Zeitpunkt des Einsatzes über ein gültiges Pflichtspielrecht verfügen, dass die automatische Prüfung der Spielberechtigung durch den ESB in diesem Zeitraum eingeschränkt ist, dass die Vereine selbst dafür verantwortlich sind, die Spielberechtigung zu prüfen, und dass auf die Anzeige im ESB insoweit nicht abschließend vertraut werden kann", informiert das Kreissportgericht.
"Die ganze Sache ist dumm gelaufen und es gab unmittelbar vor dem Spiel auch widersprüchliche Aussagen. Ich möchte das Thema jedoch beruhen lassen, für mich ist das abgehakt und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir von Vereinsseite in Berufung gehen", sagt FCH-Coach Thomas Hidringer auf Nachfrage.