SV 1920 Horchheim: Neuer Trainer und Spielsystem passen zum Verein Der Sportverein im Winter-TÜV: Meiste Tore in der Liga und trotzdem unzufrieden mit der Chancenverwertug

Benjamin Bürger, Sportlicher Leiter SV 1920 Horchheim, teilte uns folgendes mit.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Mit der Hinrunde sind wir sehr zufrieden. Besonders stolz sind wir auf den starken Mannschaftszusammenhalt in dieser Saison und dem damit verbundenen Erfolg. Das neue Spielsystem passt ideal zu uns und unser neuer Trainer (Sascha Löcher) passt exakt zu unserem Verein und verfolgt auf Anhieb dieselben Interessen und Ziele. So ist es uns gelungen junge talentierte Spieler weiterhin in der 1. Mannschaft zu integrieren.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Auch wenn wir die Mannschaft mit den meisten Toren in der Bezirksliga sind, haben wir etliche Chancen liegen gelassen und dies muss definitiv besser werden, denn so hätten wir die Spiele in der Hinrunde gewonnen in denen wir nur unentschieden gespielt haben.

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?