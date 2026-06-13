Sv 1895 Neuhof Kaderplanung&Trainer-Updates Saison 26/27

Kontinuität in der 1A – Neuer Impuls und emotionaler Abschied in der 1B

Die Sommerpause im Rheingau-Taunus-Kreis ist kurz und hinter den Kulissen an der Maiselarena läuft die Kaderplanung für die neue Spielzeit 2026/2027 bereits auf Hochtouren. Der SV 1895 Neuhof meldet pünktlich zum Start der Transferperiode wichtige personelle Entscheidungen – sowohl auf den Trainerbänken als auch auf dem Platz.

Eine emotionale Veränderung gibt es hingegen bei der zweiten Mannschaft (1B) in der Kreisliga C. Nach jahrelangem, unermüdlichem Einsatz verabschiedet sich Vereinslegende Alexander Strauss von der Trainerbank. Er hinterlässt große Fußstapfen, bleibt dem SVN erfreulicherweise aber in anderen Funktionen im Verein erhalten, sodass man auch in Zukunft auf seine enorme Erfahrung bauen kann. Ein riesiges Dankeschön an dieser Stelle für die geleistete Arbeit als Coach!

Die wichtigste Nachricht vorweg: An der Seitenlinie der ersten Mannschaft (1A) setzt der SVN auf Kontinuität. Trainer Daniel Labusga hat seinen Vertrag verlängert und geht mit großem Ehrgeiz in die neue Saison, um das Team in der Kreisliga A weiter zu etablieren und den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen.

Um frische Impulse zu setzen und die enge Verzahnung zwischen Jugend- und Seniorenbereich weiter voranzutreiben, stellt sich der Verein nun neu auf: Andreas Dörken übernimmt ab sofort das Kommando an der Seitenlinie der 1B.

Gezielte Verstärkung für die erste Mannschaft

Der Kader der 1A bleibt im Kern zusammen, wird aber punktuell mit hoher Qualität verstärkt. Die sportliche Leitung freut sich über zwei vielversprechende Neuzugänge, die den Konkurrenzkampf sofort beleben werden:

Benicio Freschi und Ajmal Koochi schnüren ab Sommer ihre Fußballschuhe für den SV Neuhof und sollen der Mannschaft zusätzliche Stabilität und Flexibilität verleihen.

Großer Umbruch und viel Talent für die 1B

Einen echten personellen Schub erhält die zweite Mannschaft. Gleich acht neue Akteure verstärken den Kader in der Breite und Qualität. Die Neuzugänge bringen eine gesunde Mischung aus jugendlichem Elan und fußballerischer Klasse mit. Das Team begrüßt folgende Spieler herzlich an der Maiselarena:

Mahdi Said

Dewran Demir

Linus Schillings

Nick Weiser

Levent Eroglu

Daniel Piela

Jonathan Turn

Felix Schneider

Mit diesem runderneuerten Aufgebot will die 1B in der kommenden Kreisliga-C-Saison eine gute Rolle spielen und das neue Trainerteam um Andreas Dörken bestmöglich unterstützen.

Der SVN ist bereit für die neue Spielzeit

Mit der verlängerten Trainer-Personalie, dem neuen Impuls in der zweiten Mannschaft und insgesamt zehn Neuzugängen sieht sich der SV 1895 Neuhof bestens gerüstet für die Aufgaben in der Saison 2026/2027. Die Vorbereitung läuft und die Vorfreude im Verein ist riesig. Wir sehen uns am Platz!