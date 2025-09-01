SV 1885 Golßen mit turbulentem 5:4, Ludwigsfelder FC II mit sattem 8:0

SG Wacker Motzen – SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen 4:1
Wacker Motzen setzte sich klar durch und überzeugte vor 110 Zuschauern. Michael Velte traf in der 28. Minute zur Führung, ehe Paul Zilm in der 57. Minute den Ausgleich für die Gäste erzielte. Motzen drückte danach weiter und belohnte sich: Velte traf in der 73. Minute erneut, bevor Christian Klasse mit einem Doppelpack in der 81. und 90.+2 Minute den 4:1-Endstand herstellte.
SV Teupitz/Groß Köris – SG Aufbau Halbe 1:0
Vor 299 Zuschauern reichte ein einziges Tor für den Sieg. Frederik Bulisch erzielte in der 41. Minute das Tor des Tages und bescherte Teupitz/Groß Köris einen hart erkämpften Heimerfolg.
RSV Waltersdorf 1909 – Ludwigsfelder FC II 0:8
Ein Debakel erlebte Waltersdorf vor heimischem Publikum. Kaloyan Atanasov eröffnete in der 12. Minute und legte weitere Treffer in der 27., 43., 45. und 65. Minute nach. Ein Eigentor von Vincent Oelze in der 17. Minute sowie Tore von Leon Barna (46.) und Joschua Zierdt per Foulelfmeter in der 90. Minute komplettierten den klaren 8:0-Auswärtssieg der Ludwigsfelder Reserve.
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – SV Zernsdorf 7:1
Preußen Blankenfelde-Mahlow II ließ dem Gegner keine Chance. Christopher Evans brachte sein Team in der 3. Minute in Führung. Michell Steinbuch (34.) und Vincent Böttcher (43.) bauten den Vorsprung aus. Nach der Pause traf Tobias Wellnitz in der 47., 60. und 63. Minute gleich dreimal, ehe Fabian Ihlow in der 71. Minute den Schlusspunkt setzte. Der Ehrentreffer für Zernsdorf gelang Mariusz Dymidow in der 59. Minute.
SV Siethen 1977 – SG Niederlehme 1912 4:0
Siethen zeigte sich kaltschnäuzig vor dem Tor. Elias Schlehahn eröffnete in der 30. Minute, ehe Florian Kase mit einem Doppelpack in der 50. und 62. Minute auf 3:0 stellte. Edgar Farin setzte in der 79. Minute den Schlusspunkt zum souveränen 4:0-Sieg.
Ruhlsdorfer BC 1923 – Heideseer Sportverein 1:3
Die Gäste starteten stark und führten nach 18 Minuten bereits mit 0:2. Anton Richter traf in der 10. Minute zur Führung, Mike Gaedicke erhöhte per Foulelfmeter in der 18. Minute. Noch vor der Pause legte Gaedicke in der 41. Minute nach. Ruhlsdorf verkürzte in der 44. Minute durch Angelino-Filipo Nowara, kam aber nicht mehr heran.
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II – SV Rangsdorf 28 3:0
Miersdorf/Zeuthen II dominierte die Partie von Beginn an. Rash Nuertey traf früh in der 10. Minute und erhöhte in der 41. Minute auf 2:0. In der Nachspielzeit stellte Marc Bernhardt mit dem 3:0 den Endstand her.
SV Blau-Weiß Dahlewitz II – SG Großziethen II 1:4
Die Gäste setzten sich klar durch. Marvin Pietschmann erzielte in der 24. Minute die Führung und legte in der 65. Minute nach. Dazwischen traf Benedikt Jenkins in der 45. Minute. Tony Andreas Stoewhaas brachte Dahlewitz II in der 80. Minute auf 1:3 heran, doch Finn Rotterdam machte in der 88. Minute alles klar.