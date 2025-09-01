SV 1885 Golßen mit turbulentem 5:4, Ludwigsfelder FC II mit sattem 8:0

SV Grün-Weiß Lübben II – SSV Alemannia Altdöbern 0:4

Altdöbern überzeugte auswärts mit einer konzentrierten Leistung. Felix Noack eröffnete in der 63. Minute den Torreigen. Nur vier Minuten später erhöhte Florian Franke auf 0:2. In der Schlussphase machten Chris Hahn (85.) und Franz Seidel (90.) mit zwei weiteren Treffern den klaren 4:0-Auswärtssieg perfekt.

SV 1885 Golßen – SV Askania Schipkau 5:4

In einem spektakulären Schlagabtausch behielt Golßen knapp die Oberhand. Niklas Stelter brachte sein Team per Foulelfmeter in der 14. Minute in Führung. Bohdan Chukrii glich in der 25. Minute aus, doch erneut Stelter (48.) und Franz Metczorat (52.) schraubten das Ergebnis auf 3:1. Kurz darauf traf Gabriel Chehade (53.) zum 4:1. Schipkau schlug zurück: Tommi Lee Nolte (58.) und Bohdan Chukrii (63.) verkürzten, bevor Nolte in der 77. Minute den Ausgleich erzielte. Doch Niklas Stelter krönte seine starke Leistung in der 88. Minute mit dem 5:4-Siegtreffer.

FC Sängerstadt Finsterwalde – SV Wacker 21 Schönwalde 2:1

Die Hausherren setzten sich knapp, aber verdient durch. Bodo Bönigk brachte Finsterwalde früh in der 12. Minute in Führung. Jonas Breschke verwandelte in der 43. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich. In der 68. Minute war erneut Bodo Bönigk zur Stelle und sicherte den wichtigen Heimsieg.

SV Eintracht Ortrand – ESV Lok Falkenberg 0:2

Die Gäste aus Falkenberg stellten die Weichen früh auf Sieg. Antonio Busch traf bereits in der 4. Minute, ehe Julian Getzschmann in der 11. Minute das 0:2 erzielte. Danach verteidigte Lok Falkenberg konsequent und ließ Ortrand keine Chance auf ein Comeback.

SV Germania 1910 Ruhland – SV Grün-Weiß Annahütte 1:7

Annahütte spielte groß auf und feierte einen Kantersieg. Niklas Neumann eröffnete das Torfestival in der 7. Minute. Tom Thiele (19.) und Markus Penz (27.) bauten den Vorsprung schnell aus, bevor erneut Neumann (37.) traf. Andi Posselt verkürzte in der 57. Minute per Foulelfmeter für Ruhland. Doch in der Schlussphase zogen die Gäste davon: Niklas Neumann (72.), Justin Riemer (76.) und Patrick Stamm (84.) sorgten für den deutlichen 7:1-Endstand.

TSG Lübbenau 63 – SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld 4:0

Lübbenau zeigte sich in Torlaune. Ricardo Kindler, der zuvor in der 20. Minute einen Foulelfmeter vergab, machte es in der 43. Minute besser und brachte sein Team in Führung. Emirhan Ibryam erhöhte direkt nach der Pause auf 2:0. Kindler legte in der 65. Minute nach und setzte in der 87. Minute mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt zum 4:0.

SV Blau-Weiß Lindenau – SpVgg Finsterwalde 6:1

Lindenau überrollte die Gäste in den Anfangsminuten. Etienne Pfeiffer traf bereits in der 3. Minute zum 1:0, Justin Engelmann legte in der 7. Minute nach. Pfeiffer erhöhte in der 15. Minute auf 3:0, ehe Tayfun Güles in der 20. Minute für die SpVgg verkürzte. Doch die Hausherren blieben gnadenlos effektiv: Petr Pokrovskij (25.), erneut Pfeiffer (40.) und Jakub Uhlir (65.) machten den klaren 6:1-Erfolg perfekt.