– Foto: Jens Bläsche

SV 1885 Golßen mit turbulentem 5:4, Ludwigsfelder FC II mit sattem 8:0

Was war in der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga los?

In der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Südbrandenburgliga

SV Grün-Weiß Lübben II – SSV Alemannia Altdöbern 0:4
Altdöbern überzeugte auswärts mit einer konzentrierten Leistung. Felix Noack eröffnete in der 63. Minute den Torreigen. Nur vier Minuten später erhöhte Florian Franke auf 0:2. In der Schlussphase machten Chris Hahn (85.) und Franz Seidel (90.) mit zwei weiteren Treffern den klaren 4:0-Auswärtssieg perfekt.

SV 1885 Golßen – SV Askania Schipkau 5:4
In einem spektakulären Schlagabtausch behielt Golßen knapp die Oberhand. Niklas Stelter brachte sein Team per Foulelfmeter in der 14. Minute in Führung. Bohdan Chukrii glich in der 25. Minute aus, doch erneut Stelter (48.) und Franz Metczorat (52.) schraubten das Ergebnis auf 3:1. Kurz darauf traf Gabriel Chehade (53.) zum 4:1. Schipkau schlug zurück: Tommi Lee Nolte (58.) und Bohdan Chukrii (63.) verkürzten, bevor Nolte in der 77. Minute den Ausgleich erzielte. Doch Niklas Stelter krönte seine starke Leistung in der 88. Minute mit dem 5:4-Siegtreffer.

FC Sängerstadt Finsterwalde – SV Wacker 21 Schönwalde 2:1
Die Hausherren setzten sich knapp, aber verdient durch. Bodo Bönigk brachte Finsterwalde früh in der 12. Minute in Führung. Jonas Breschke verwandelte in der 43. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich. In der 68. Minute war erneut Bodo Bönigk zur Stelle und sicherte den wichtigen Heimsieg.

SV Eintracht Ortrand – ESV Lok Falkenberg 0:2
Die Gäste aus Falkenberg stellten die Weichen früh auf Sieg. Antonio Busch traf bereits in der 4. Minute, ehe Julian Getzschmann in der 11. Minute das 0:2 erzielte. Danach verteidigte Lok Falkenberg konsequent und ließ Ortrand keine Chance auf ein Comeback.

SV Germania 1910 Ruhland – SV Grün-Weiß Annahütte 1:7
Annahütte spielte groß auf und feierte einen Kantersieg. Niklas Neumann eröffnete das Torfestival in der 7. Minute. Tom Thiele (19.) und Markus Penz (27.) bauten den Vorsprung schnell aus, bevor erneut Neumann (37.) traf. Andi Posselt verkürzte in der 57. Minute per Foulelfmeter für Ruhland. Doch in der Schlussphase zogen die Gäste davon: Niklas Neumann (72.), Justin Riemer (76.) und Patrick Stamm (84.) sorgten für den deutlichen 7:1-Endstand.

TSG Lübbenau 63 – SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld 4:0
Lübbenau zeigte sich in Torlaune. Ricardo Kindler, der zuvor in der 20. Minute einen Foulelfmeter vergab, machte es in der 43. Minute besser und brachte sein Team in Führung. Emirhan Ibryam erhöhte direkt nach der Pause auf 2:0. Kindler legte in der 65. Minute nach und setzte in der 87. Minute mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt zum 4:0.

SV Blau-Weiß Lindenau – SpVgg Finsterwalde 6:1
Lindenau überrollte die Gäste in den Anfangsminuten. Etienne Pfeiffer traf bereits in der 3. Minute zum 1:0, Justin Engelmann legte in der 7. Minute nach. Pfeiffer erhöhte in der 15. Minute auf 3:0, ehe Tayfun Güles in der 20. Minute für die SpVgg verkürzte. Doch die Hausherren blieben gnadenlos effektiv: Petr Pokrovskij (25.), erneut Pfeiffer (40.) und Jakub Uhlir (65.) machten den klaren 6:1-Erfolg perfekt.

Dahme/Fläming-Liga

SG Wacker Motzen – SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen 4:1
Wacker Motzen setzte sich klar durch und überzeugte vor 110 Zuschauern. Michael Velte traf in der 28. Minute zur Führung, ehe Paul Zilm in der 57. Minute den Ausgleich für die Gäste erzielte. Motzen drückte danach weiter und belohnte sich: Velte traf in der 73. Minute erneut, bevor Christian Klasse mit einem Doppelpack in der 81. und 90.+2 Minute den 4:1-Endstand herstellte.

SV Teupitz/Groß Köris – SG Aufbau Halbe 1:0
Vor 299 Zuschauern reichte ein einziges Tor für den Sieg. Frederik Bulisch erzielte in der 41. Minute das Tor des Tages und bescherte Teupitz/Groß Köris einen hart erkämpften Heimerfolg.

RSV Waltersdorf 1909 – Ludwigsfelder FC II 0:8
Ein Debakel erlebte Waltersdorf vor heimischem Publikum. Kaloyan Atanasov eröffnete in der 12. Minute und legte weitere Treffer in der 27., 43., 45. und 65. Minute nach. Ein Eigentor von Vincent Oelze in der 17. Minute sowie Tore von Leon Barna (46.) und Joschua Zierdt per Foulelfmeter in der 90. Minute komplettierten den klaren 8:0-Auswärtssieg der Ludwigsfelder Reserve.

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – SV Zernsdorf 7:1
Preußen Blankenfelde-Mahlow II ließ dem Gegner keine Chance. Christopher Evans brachte sein Team in der 3. Minute in Führung. Michell Steinbuch (34.) und Vincent Böttcher (43.) bauten den Vorsprung aus. Nach der Pause traf Tobias Wellnitz in der 47., 60. und 63. Minute gleich dreimal, ehe Fabian Ihlow in der 71. Minute den Schlusspunkt setzte. Der Ehrentreffer für Zernsdorf gelang Mariusz Dymidow in der 59. Minute.

SV Siethen 1977 – SG Niederlehme 1912 4:0
Siethen zeigte sich kaltschnäuzig vor dem Tor. Elias Schlehahn eröffnete in der 30. Minute, ehe Florian Kase mit einem Doppelpack in der 50. und 62. Minute auf 3:0 stellte. Edgar Farin setzte in der 79. Minute den Schlusspunkt zum souveränen 4:0-Sieg.

Ruhlsdorfer BC 1923 – Heideseer Sportverein 1:3
Die Gäste starteten stark und führten nach 18 Minuten bereits mit 0:2. Anton Richter traf in der 10. Minute zur Führung, Mike Gaedicke erhöhte per Foulelfmeter in der 18. Minute. Noch vor der Pause legte Gaedicke in der 41. Minute nach. Ruhlsdorf verkürzte in der 44. Minute durch Angelino-Filipo Nowara, kam aber nicht mehr heran.

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II – SV Rangsdorf 28 3:0
Miersdorf/Zeuthen II dominierte die Partie von Beginn an. Rash Nuertey traf früh in der 10. Minute und erhöhte in der 41. Minute auf 2:0. In der Nachspielzeit stellte Marc Bernhardt mit dem 3:0 den Endstand her.

SV Blau-Weiß Dahlewitz II – SG Großziethen II 1:4
Die Gäste setzten sich klar durch. Marvin Pietschmann erzielte in der 24. Minute die Führung und legte in der 65. Minute nach. Dazwischen traf Benedikt Jenkins in der 45. Minute. Tony Andreas Stoewhaas brachte Dahlewitz II in der 80. Minute auf 1:3 heran, doch Finn Rotterdam machte in der 88. Minute alles klar.

